https://1prime.ru/20241214/zapad-853582560.html

"Ни одного выстрела": на Западе рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

"Ни одного выстрела": на Западе рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Ни одного выстрела": на Западе рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

Украинский конфликт вышел на завершающую стадию, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T21:13+0300

2024-12-14T21:13+0300

2024-12-14T21:13+0300

политика

сша

дональд трамп

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Украинский конфликт вышел на завершающую стадию, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала."Теперь мы буквально вступаем в заключительную стадию, которая вот-вот завершится", — сказал он.Эксперт отметил, что на поле боя Вооруженные силы РФ вышли на один из самых важных участков фронта и при этом не сделали ни одного выстрела, так как у ВСУ не хватает людей.По мнению Дэвиса, Владимир Зеленский по иррациональным причинам намерен держаться до инаугурации Дональда Трампа, которая намечена на 20 января. При этом позиция России на переговорах будет только сильнее, чем сейчас. "Почему украинцы должны погибать за то дело, которое уже проиграно?" — задался вопросом эксперт.Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Трамп также неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта за 24 часа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее в течение одного дня.

https://1prime.ru/20241214/vsu-853580736.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, владимир зеленский, всу