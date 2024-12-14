https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853572606.html

"Выиграть или умереть". В Раде рассказали о жутком плане Зеленского

"Выиграть или умереть". В Раде рассказали о жутком плане Зеленского - 14.12.2024, ПРАЙМ

"Выиграть или умереть". В Раде рассказали о жутком плане Зеленского

Отказ Владимира Зеленского от прекращения военных действий свидетельствует о схожем мышлении с Адольфом Гитлером. Об этом в своем Telegram-канале написал... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T12:36+0300

2024-12-14T12:36+0300

2024-12-14T12:36+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от прекращения военных действий свидетельствует о схожем мышлении с Адольфом Гитлером. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."То есть, продолжение мясорубки с потерей людей и территорий связано для него (Владимира Зеленского – Прим. ред.), в первую очередь с тем, что он уже не может остановиться. Выиграть или умереть - с таким лозунгом Гитлер вошел в бункер в 1945-м (из которого уже не вышел). Зеленский сегодня далеко не в таком отчаянном положении, но в голове у него, похоже, именно такое решение – выиграть или умереть", – отметил парламентарий в своем аккаунте.Он также предположил, что Зеленский может стать разменной монетой для его окружения в обмен на гарантии безопасности.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853558623.html

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украина, запад, владимир зеленский