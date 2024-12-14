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Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского - 14.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853579148.html
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского - 14.12.2024, ПРАЙМ
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выгодно прекращать конфликт в стране. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-посол... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:21+0300
2024-12-14T16:21+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выгодно прекращать конфликт в стране. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд."В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах &lt;…&gt;. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — подчеркнул он.По мнению дипломата, Зеленского в США и Европе встречают как героя, но если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые, по прогнозам газеты Times, он проиграет.Ранее опрос общественного мнения показал, что только 16 процентов украинцев поддерживают переизбрание Зеленского, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру.
https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853572606.html
украина
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
16:21 14.12.2024
 
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского

Британский дипломат Прауд: Зеленскому выгодно продолжать конфликт

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выгодно прекращать конфликт в стране. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.
"В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — подчеркнул он.
По мнению дипломата, Зеленского в США и Европе встречают как героя, но если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые, по прогнозам газеты Times, он проиграет.
Ранее опрос общественного мнения показал, что только 16 процентов украинцев поддерживают переизбрание Зеленского, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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