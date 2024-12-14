https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853579148.html
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского - 14.12.2024, ПРАЙМ
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выгодно прекращать конфликт в стране. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-посол... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T16:21+0300
2024-12-14T16:21+0300
2024-12-14T16:21+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выгодно прекращать конфликт в стране. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд."В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — подчеркнул он.По мнению дипломата, Зеленского в США и Европе встречают как героя, но если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые, по прогнозам газеты Times, он проиграет.Ранее опрос общественного мнения показал, что только 16 процентов украинцев поддерживают переизбрание Зеленского, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру.
https://1prime.ru/20241214/zelenskiy-853572606.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
Экс-посол Британии в Москве рассказал, в чем кроется выгода Зеленского
Британский дипломат Прауд: Зеленскому выгодно продолжать конфликт
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выгодно прекращать конфликт в стране. Таким мнением на YouTube-канале Judging Freedom поделился
экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.
"В чем выгода для него положить конец конфликту? Если он станет его продолжать, он будет получать больше денег, ему не нужно будет участвовать в выборах <…>. Так что не в его интересах прекращать конфликт", — подчеркнул он.
По мнению дипломата, Зеленского в США и Европе встречают как героя, но если конфликт закончится, ему придется идти на выборы, которые, по прогнозам газеты Times, он проиграет.
Ранее опрос общественного мнения показал, что только 16 процентов украинцев поддерживают переизбрание Зеленского, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру.
"Выиграть или умереть". В Раде рассказали о жутком плане Зеленского