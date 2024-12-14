https://1prime.ru/20241214/zerno-853573927.html

Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию

Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию - 14.12.2024, ПРАЙМ

Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию

Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости... | 14.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-14T14:07+0300

2024-12-14T14:07+0300

2024-12-14T14:07+0300

экономика

россия

сирия

союз экспортеров зерна

поставки зерна

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/32/841473201_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9f98d56a705e1b54615a710bcff3627f.jpg

МОСКВА 14 дек - ПРАЙМ. Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, добавив, что союз открыт к новым поставкам. "Российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сообщил он. Он отметил, что, хоть Сирия и не является ключевым потребителем российской пшеницы, последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком. По его словам, пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии. "Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение 4-6 недель", - добавил Зернин.

https://1prime.ru/20241107/zerno-852667703.html

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сирия, союз экспортеров зерна, поставки зерна