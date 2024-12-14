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Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию
Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию - 14.12.2024, ПРАЙМ
Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию
Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T14:07+0300
2024-12-14T14:07+0300
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союз экспортеров зерна
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МОСКВА 14 дек - ПРАЙМ. Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, добавив, что союз открыт к новым поставкам. "Российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сообщил он. Он отметил, что, хоть Сирия и не является ключевым потребителем российской пшеницы, последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком. По его словам, пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии. "Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение 4-6 недель", - добавил Зернин.
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россия, сирия, союз экспортеров зерна, поставки зерна
Экономика, РОССИЯ, СИРИЯ, Союз экспортеров зерна, поставки зерна
Российские экспортеры рассказали о поставках зерна в Сирию
Союз экспортеров зерна: поставки российского зерна в Сирию продолжатся
МОСКВА 14 дек - ПРАЙМ. Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, заявил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин, добавив, что союз открыт к новым поставкам.
"Российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сообщил он.
Он отметил, что, хоть Сирия и не является ключевым потребителем российской пшеницы, последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком.
По его словам, пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии. "Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение 4-6 недель", - добавил Зернин.
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