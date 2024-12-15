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Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета
Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета - 15.12.2024, ПРАЙМ
Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T12:54+0300
2024-12-15T12:54+0300
россия
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский самолет. "Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра. Но в каком-то обозримом будущем. Безусловно, это будет присутствовать", - ответил Александровский на вопрос о появлении беспилотного пассажирского самолета по мере развития ИИ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Также компания сообщила, что сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года. Это позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.
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россия
РОССИЯ
12:54 15.12.2024
 
Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета

Гендиректор "Аэрофлота" Александровский допустил появление беспилотного самолета

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский самолет.
"Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра. Но в каком-то обозримом будущем. Безусловно, это будет присутствовать", - ответил Александровский на вопрос о появлении беспилотного пассажирского самолета по мере развития ИИ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Также компания сообщила, что сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года. Это позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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