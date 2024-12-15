https://1prime.ru/20241215/aeroflot-853587903.html

Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета

Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета - 15.12.2024, ПРАЙМ

Гендиректор "Аэрофлота" допустил появление в будущем беспилотного самолета

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T12:54+0300

2024-12-15T12:54+0300

2024-12-15T12:54+0300

россия

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский допустил, что в будущем по мере развития искусственного интеллекта может появиться беспилотный пассажирский самолет. "Безусловно, когда-то это случится. Сложно это представить прямо сейчас или завтра. Но в каком-то обозримом будущем. Безусловно, это будет присутствовать", - ответил Александровский на вопрос о появлении беспилотного пассажирского самолета по мере развития ИИ в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее "Аэрофлот" присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Также компания сообщила, что сможет с помощью нейросети прогнозировать спрос на авиаперелеты - на глубину от трех дней до года. Это позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.

https://1prime.ru/20241212/aeroflot-853514594.html

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