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В Турции заявили, что Асад отверг предложения Анкары о встрече
В Турции заявили, что Асад отверг предложения Анкары о встрече - 15.12.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили, что Асад отверг предложения Анкары о встрече
Башар Асад отказался встречаться с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве третьих стран, заявил глава МИД Турции Хакан... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T23:45+0300
2024-12-15T23:45+0300
2024-12-15T23:47+0300
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АНКАРА, 15 дек – ПРАЙМ. Башар Асад отказался встречаться с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве третьих стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Нет, нет. Мы пытались приехать, мы хотели, но они (сирийская сторона — ред.) отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, особенно Ирак, и я не буду упоминать другие страны. Он (Асад —ред.) отверг все (предложения — ред.)", — сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о встречах с Асадом. Представители вооруженной оппозиции в Сирии 8 декабря захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с несколькими участниками конфликта принял решение покинуть свой пост и страну, а также поручил мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Источник также рассказал, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
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турция, башар асад, сирия
Политика, ТУРЦИЯ, Башар Асад, СИРИЯ
В Турции заявили, что Асад отверг предложения Анкары о встрече
Глава МИД Турции Фидан: Асад отказался от встречи с турецкой стороной
АНКАРА, 15 дек – ПРАЙМ. Башар Асад отказался встречаться с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве третьих стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Нет, нет. Мы пытались приехать, мы хотели, но они (сирийская сторона — ред.) отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, особенно Ирак, и я не буду упоминать другие страны. Он (Асад —ред.) отверг все (предложения — ред.)", — сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о встречах с Асадом.
Представители вооруженной оппозиции в Сирии 8 декабря захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с несколькими участниками конфликта принял решение покинуть свой пост и страну, а также поручил мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Источник также рассказал, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
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