https://1prime.ru/20241215/bastrykin-853591580.html
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров - 15.12.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров
По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, будет составлен отчет о расследовании крушения танкера в Черном море и передан в... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T16:25+0300
2024-12-15T16:25+0300
2024-12-15T16:25+0300
происшествия
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, будет составлен отчет о расследовании крушения танкера в Черном море и передан в центральный аппарат ведомства, сказано в сообщении СК России в Telegram-канале."В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря... Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего", — сказано в заявлении ведомства.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами
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россия, александр бастрыкин
Происшествия, РОССИЯ, Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров в Черном море
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, будет составлен отчет о расследовании крушения танкера в Черном море и передан в центральный аппарат ведомства, сказано в сообщении СК России в Telegram-канале.
"В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря... Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего", — сказано в заявлении ведомства.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе