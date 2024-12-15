https://1prime.ru/20241215/bastrykin-853591580.html

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров - 15.12.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, будет составлен отчет о расследовании крушения танкера в Черном море и передан в... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T16:25+0300

2024-12-15T16:25+0300

2024-12-15T16:25+0300

происшествия

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, будет составлен отчет о расследовании крушения танкера в Черном море и передан в центральный аппарат ведомства, сказано в сообщении СК России в Telegram-канале."В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря... Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего", — сказано в заявлении ведомства.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами

https://1prime.ru/20241215/putin-853591163.html

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россия, александр бастрыкин