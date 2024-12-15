https://1prime.ru/20241215/bolnichnyy-853440264.html

"Не менее 230 тысяч рублей". Зачем меняют правила выдачи больничных

"Не менее 230 тысяч рублей". Зачем меняют правила выдачи больничных - 15.12.2024, ПРАЙМ

"Не менее 230 тысяч рублей". Зачем меняют правила выдачи больничных

С ноября 2024 года Минздрав РФ запустил процесс пересмотра правил выдачи листов нетрудоспособности работающим гражданам, которые должны быть введены с 1... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T08:15+0300

2024-12-15T08:15+0300

2024-12-15T08:15+0300

здоровье

бизнес

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социальный фонд

минздрав

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МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. С ноября 2024 года Минздрав РФ запустил процесс пересмотра правил выдачи листов нетрудоспособности работающим гражданам, которые должны быть введены с 1 сентября 2025 года. Проект приказа уже опубликован на портале проектов нормативных актов.Основные изменения затронут именно порядок оформления больничных листов. Если кратко, то лечащий врач выдаст больничный лист длительностью до 3 календарных дней, если пациент уже признавался нетрудоспособным 4 раза и более за предшествующие 6 месяцев.В случае, если Вам потребуется продлить больничный лист, то решение уже будет принимать врачебная комиссия.Конечно же есть исключения из этих правил, и они касаются ухода за больным родственником, прохождения медицинской реабилитации и наличия серьезных/тяжелых заболеваний.Предлагаемые изменения могут привести к некоторым положительным результатам:- улучшение качества медицинского обслуживания через учет больничных и ориентацию на профилактику частых заболеваний;- сокращение числа злоупотреблений со стороны сотрудников частыми больничными;- сокращение числа "теневых" заработных плат, т.к. в расчет больничного берутся только официальные доходы граждан.Не исключаю, что данный порядок может привести и негативному сценарию, особенно в отношении тех сотрудников, кто склонен к частым заболеваниям, но его заболевание не относится к тяжким и серьезным.В любом случае, проект Минздрава, на мой взгляд, в большей степени обусловлен растущими расходами Социального фонда.Сейчас врач может выдать больничный лист до 15 календарных дней. Решение о продлении дальше принимает комиссия. При этом максимальный период нахождения на больничном не должен превышать 10 месяцев, а при туберкулезе — 12 месяцев.Основная цель изменения порядка оформления больничных листов состоит в том, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи, которое будет заключаться в том, что учет больничных листов поможет выявить причины частых обращений за листками нетрудоспособности и принять меры для профилактики заболеваний.Однако, на мой взгляд, такая возможность уже есть с введением электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). И по каждому пациенту можно собрать информацию о количестве ЭЛН, а также заболевании, указанном в нем. Очевидно, что сам диагноз является врачебной тайной, но врачи имеют к ней доступ и вполне способны уже сейчас определить частоту и причины обращений. К сожалению, отсутствие де-факто жестких ограничений по числу больничных создает определенные проблемы для работодателей – злоупотребление количеством больничных со стороны работающих пациентов.На сегодняшний день, работодатель оплачивает лишь первые 3 дня больничного, остальные – Социальный фонд, т.е. 12 календарных дней.Как известно, размер больничного зависит от страхового стажа и размера заработной платы работающего россиянина за последние 2 года. Так, в 2024 году база для начисления страховых взносов составляет 2,2 млн рублей, в 2025 году она вырастет до 2,8 млн, а в 2026 году — до 3 млн рублей. Максимальный размер выплаты по больничному листу в 2024 – 4 тыс. рублей, в 2025 – достигнет 5,7 тысяч рублей, а в 2026 – 6,8 тысяч рублей. И чтобы получать эти выплаты, к примеру, в 2024 году, заработная плата сотрудника должна быть не менее 122 тысяч рублей и стаж более 8 лет, так в 2026 году сотрудник для получения максимальной выплаты должен зарабатывать официально не менее 230 тысяч рублей.Таком образом, рассматриваемый новый порядок в большей степени призван сократить расходы Социального фонда на выплаты по листам нетрудоспособности.Автор - Светлана Деревенко, управляющий партнер "Поправко, Деревенко и партнеры"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Деревенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/09/853443223_0:184:853:1037_100x100_80_0_0_973800ab7ffbb1702edf74e63f5c8f65.jpg

здоровье, бизнес, общество , социальный фонд, минздрав