https://1prime.ru/20241215/chatgpt-853584703.html

Россиян предупредили об опасности использования ChatGPT

Россиян предупредили об опасности использования ChatGPT - 15.12.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности использования ChatGPT

Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E,... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T09:27+0300

2024-12-15T09:27+0300

2024-12-15T09:27+0300

россия

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои конфиденциальные данные из-за использования поддельных иностранных нейросетей - например, ChatGPT, Dall-E, Midjourney и других больших языковых моделей, рассказал РИА Новости директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко. "Пользователи, которые используют ChatGPT, Dall-E, Midjourney и другие иностранные большие языковые модели (LLM) через сторонние сервисы, рискуют не только вместо "оригинала" получить открытую модель низкого качества, но и раскрыть свои конфиденциальные данные. Компания считает, что таких людей в России более 10 миллионов", - сказал Пономаренко. Сейчас пользователям из России трудно получить доступ к международным сервисам, в том числе из-за сложностей с оплатой. Мошенники, пользуясь случаем, создают чат-боты и сайты, где обещают предоставить "упрощенный" доступ к системе. Однако вместо оригинальных моделей пользователи получают минимальную версию продукта, которая по качеству значительно уступает флагману или другими моделями. Эксперт напомнил, что при работе с искусственным интеллектом не стоит забывать про цифровую грамотность и гигиену: при понимании алгоритмов работы нейросетей, их ограничений и особенностей взаимодействие с технологией становится эффективнее и безопаснее. "Во-первых, подобным сервисам нельзя предоставлять персональные данные и конфиденциальную информацию, содержащую коммерческую тайну. Для работы с корпоративными данными следует использовать только те чат-боты и сервисы, которые одобрены руководством и установлены в контуре вашей организации. Во-вторых, важно помнить – генеративные сети не всегда обладают актуальной информацией и могут быть обучены на устаревших данных, объем их информации ограничен. Даже достоверный и релевантный на первый взгляд результат необходимо перепроверять через независимые источники", - добавил Пономаренко.

https://1prime.ru/20241213/sber-853558877.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, chatgpt, ии