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СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт

СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт - 15.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт

Пользователи банковских карт в Турции больше не смогут использовать в качестве паролей даты основания футбольных команд, такое правило рассчитано чтобы... | 15.12.2024, ПРАЙМ

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АНКАРА, 15 дек – ПРАЙМ. Пользователи банковских карт в Турции больше не смогут использовать в качестве паролей даты основания футбольных команд, такое правило рассчитано чтобы предотвратить участившиеся случаи мошенничества, передал телеканал Halk TV. "Агентство по банковскому регулированию и надзору (BDDK) ввело новое правило, направленное на предотвращение мошенничества с кредитными и дебетовыми картами. Согласно этому постановлению, даты основания футбольных команд больше не могут использоваться в качестве паролей. Было заявлено, что эти даты были включены в сферу действия запрета на том основании, что они могут создать слабые места в системе безопасности", - передал телеканал. Было заявлено, что ранее даты рождения не могли использоваться в качестве паролей, но регламент был расширен, и теперь в качестве паролей не могут использоваться как даты создания команд, так и повторяющиеся номерные знаки. "В качестве первой меры предосторожности даты рождения, такие как 1453, 1881, 1915, не будут использоваться в качестве паролей", - отметил телеканал. "Было объявлено, что, если пользователь банка будет настойчиво пытаться сделать паролем для карты дату основания (футбольной) команды, за которую он болеет, его карта будет заблокирована", - уточнил Halk tv.

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