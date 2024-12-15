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СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт
СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт - 15.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт
Пользователи банковских карт в Турции больше не смогут использовать в качестве паролей даты основания футбольных команд, такое правило рассчитано чтобы... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T15:25+0300
2024-12-15T15:25+0300
2024-12-15T15:27+0300
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АНКАРА, 15 дек – ПРАЙМ. Пользователи банковских карт в Турции больше не смогут использовать в качестве паролей даты основания футбольных команд, такое правило рассчитано чтобы предотвратить участившиеся случаи мошенничества, передал телеканал Halk TV. "Агентство по банковскому регулированию и надзору (BDDK) ввело новое правило, направленное на предотвращение мошенничества с кредитными и дебетовыми картами. Согласно этому постановлению, даты основания футбольных команд больше не могут использоваться в качестве паролей. Было заявлено, что эти даты были включены в сферу действия запрета на том основании, что они могут создать слабые места в системе безопасности", - передал телеканал. Было заявлено, что ранее даты рождения не могли использоваться в качестве паролей, но регламент был расширен, и теперь в качестве паролей не могут использоваться как даты создания команд, так и повторяющиеся номерные знаки. "В качестве первой меры предосторожности даты рождения, такие как 1453, 1881, 1915, не будут использоваться в качестве паролей", - отметил телеканал. "Было объявлено, что, если пользователь банка будет настойчиво пытаться сделать паролем для карты дату основания (футбольной) команды, за которую он болеет, его карта будет заблокирована", - уточнил Halk tv.
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турция, банки, банковские карты, пароль
ТУРЦИЯ, Банки, банковские карты, пароль
СМИ: в Турции запретят ставить футбольные даты в пароли банковских карт
Halk TV: в Турции запретят ставить даты основания ФК в пароли банковских карт
АНКАРА, 15 дек – ПРАЙМ. Пользователи банковских карт в Турции больше не смогут использовать в качестве паролей даты основания футбольных команд, такое правило рассчитано чтобы предотвратить участившиеся случаи мошенничества, передал телеканал Halk TV.
"Агентство по банковскому регулированию и надзору (BDDK) ввело новое правило, направленное на предотвращение мошенничества с кредитными и дебетовыми картами. Согласно этому постановлению, даты основания футбольных команд больше не могут использоваться в качестве паролей. Было заявлено, что эти даты были включены в сферу действия запрета на том основании, что они могут создать слабые места в системе безопасности", - передал телеканал.
Было заявлено, что ранее даты рождения не могли использоваться в качестве паролей, но регламент был расширен, и теперь в качестве паролей не могут использоваться как даты создания команд, так и повторяющиеся номерные знаки.
"В качестве первой меры предосторожности даты рождения, такие как 1453, 1881, 1915, не будут использоваться в качестве паролей", - отметил телеканал.
"Было объявлено, что, если пользователь банка будет настойчиво пытаться сделать паролем для карты дату основания (футбольной) команды, за которую он болеет, его карта будет заблокирована", - уточнил Halk tv.
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