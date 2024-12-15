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СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров - 15.12.2024, ПРАЙМ
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СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров
СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров - 15.12.2024, ПРАЙМ
СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров
Одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера "Волгонефть 212" и гибелью члена экипажа в Черном море, было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T15:29+0300
2024-12-15T15:29+0300
происшествия
россия
ск
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера "Волгонефть 212" и гибелью члена экипажа в Черном море, было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Крыму и Севастополю в Telegram-канале."В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что ранее грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа пострадало в Керченском проливе и запрашивало помощь. Еще один танкер "Волгонефть 239" также получил повреждения. Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета для эвакуации. Следователи возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Крушение произошло из-за шторма, сопровождающегося разливом нефтепродуктов.
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россия, ск
Происшествия, РОССИЯ, СК
15:29 15.12.2024
 
СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров

СК переквалифицировал одно из дел после гибели члена экипажа "Волгонефть 212"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера "Волгонефть 212" и гибелью члена экипажа в Черном море, было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Крыму и Севастополю в Telegram-канале.
"В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что ранее грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа пострадало в Керченском проливе и запрашивало помощь. Еще один танкер "Волгонефть 239" также получил повреждения. Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.
В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета для эвакуации. Следователи возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Крушение произошло из-за шторма, сопровождающегося разливом нефтепродуктов.
#Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212"
12:59
 
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