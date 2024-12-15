https://1prime.ru/20241215/delo-853590625.html

СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров

СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров - 15.12.2024, ПРАЙМ

СК переквалифицировал одно из уголовных дел о крушении танкеров

Одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера "Волгонефть 212" и гибелью члена экипажа в Черном море, было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T15:29+0300

2024-12-15T15:29+0300

2024-12-15T15:29+0300

происшествия

россия

ск

https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Одно из уголовных дел, связанных с крушением танкера "Волгонефть 212" и гибелью члена экипажа в Черном море, было переквалифицировано на более тяжкий состав. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Крыму и Севастополю в Telegram-канале."В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - часть 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что ранее грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа пострадало в Керченском проливе и запрашивало помощь. Еще один танкер "Волгонефть 239" также получил повреждения. Организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета для эвакуации. Следователи возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Крушение произошло из-за шторма, сопровождающегося разливом нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20241215/mchs-853588124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ск