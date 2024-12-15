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Экипаж судна "Волгонефть 239" находится на борту, с ним установили связь - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Экипаж судна "Волгонефть 239" находится на борту, с ним установили связь
Экипаж судна "Волгонефть 239" находится на борту, с ним установили связь - 15.12.2024, ПРАЙМ
Экипаж судна "Волгонефть 239" находится на борту, с ним установили связь
Экипаж поврежденного и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительным данным, находится на борту, с ним поддерживается связь. Об этом агентству РИА... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T16:18+0300
2024-12-15T16:18+0300
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Экипаж поврежденного и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительным данным, находится на борту, с ним поддерживается связь. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах."Экипаж легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается", — отмечается в сообщении.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Эвакуация экипажа и спасательная операция ведутся с помощью двух буксиров и двух вертолетов. Представители Росморречфлота сообщили, что авария произошла из-за шторма в Черном море. Пресс-служба главного управления МЧС по Крыму просила о помощи для спасения экипажа, на что был направлен спасательный буксир "Меркурий".
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россия, крушение
Происшествия, РОССИЯ, крушение
16:18 15.12.2024
 
Экипаж судна "Волгонефть 239" находится на борту, с ним установили связь

РИА Новости: экипаж поврежденного судна "Волгонефть 239" находится на борту

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанк" Поисково-спасательная операция
 Поисково-спасательная операция - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Экипаж поврежденного и легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительным данным, находится на борту, с ним поддерживается связь. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах.
"Экипаж легшего в дрейф судна "Волгонефть 239", по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается", — отмечается в сообщении.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Эвакуация экипажа и спасательная операция ведутся с помощью двух буксиров и двух вертолетов. Представители Росморречфлота сообщили, что авария произошла из-за шторма в Черном море. Пресс-служба главного управления МЧС по Крыму просила о помощи для спасения экипажа, на что был направлен спасательный буксир "Меркурий".
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