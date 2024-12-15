https://1prime.ru/20241215/ekovas-853594554.html

СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок

СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок - 15.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставит Буркина-Фасо, Мали и Нигеру, в январе решившим покинуть блок, период с 29 января по 29 июля... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T21:19+0300

2024-12-15T21:19+0300

2024-12-15T21:21+0300

эковас

выход из эковас

https://cdnn.1prime.ru/img/84291/28/842912822_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_172869b992a9b76abeecc0e174008fa4.png

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставит Буркина-Фасо, Мали и Нигеру, в январе решившим покинуть блок, период с 29 января по 29 июля 2025 года на то, чтобы они могли пересмотреть это решение, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ЭКОВАС. "Руководство решило установить промежуток с 29 января 2025 года по 29 июля 2025 года в качестве переходного периода и оставить двери ЭКОВАС открытыми для этих трех стран", - цитирует агентство текст заявления со встречи лидеров западноафриканских стран в нигерийской столице Абудже. Как отмечается, согласно правилам блока, выход трех стран из ЭКОВАС должен был вступить в силу в январе 2025 года - через год после того, как они объявили о своем решении покинуть объединение. В июле в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС.

https://1prime.ru/20241204/investfond-853330162.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эковас, выход из эковас