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СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок
СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок - 15.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставит Буркина-Фасо, Мали и Нигеру, в январе решившим покинуть блок, период с 29 января по 29 июля... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T21:19+0300
2024-12-15T21:19+0300
2024-12-15T21:21+0300
эковас
выход из эковас
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставит Буркина-Фасо, Мали и Нигеру, в январе решившим покинуть блок, период с 29 января по 29 июля 2025 года на то, чтобы они могли пересмотреть это решение, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ЭКОВАС. "Руководство решило установить промежуток с 29 января 2025 года по 29 июля 2025 года в качестве переходного периода и оставить двери ЭКОВАС открытыми для этих трех стран", - цитирует агентство текст заявления со встречи лидеров западноафриканских стран в нигерийской столице Абудже. Как отмечается, согласно правилам блока, выход трех стран из ЭКОВАС должен был вступить в силу в январе 2025 года - через год после того, как они объявили о своем решении покинуть объединение. В июле в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС.
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эковас, выход из эковас
СМИ: ЭКОВАС продлит время на размышление странам, решившим покинуть блок
AFP: ЭКОВАС даст еще полгода на размышление трем странам, решившим покинуть блок
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставит Буркина-Фасо, Мали и Нигеру, в январе решившим покинуть блок, период с 29 января по 29 июля 2025 года на то, чтобы они могли пересмотреть это решение, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ЭКОВАС.
"Руководство решило установить промежуток с 29 января 2025 года по 29 июля 2025 года в качестве переходного периода и оставить двери ЭКОВАС открытыми для этих трех стран", - цитирует агентство текст заявления со встречи лидеров западноафриканских стран в нигерийской столице Абудже.
Как отмечается, согласно правилам блока, выход трех стран из ЭКОВАС должен был вступить в силу в январе 2025 года - через год после того, как они объявили о своем решении покинуть объединение.
В июле в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС.
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