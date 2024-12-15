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"Страшная угроза". Сербия лишится основного источника энергии из-за США - 15.12.2024, ПРАЙМ
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"Страшная угроза". Сербия лишится основного источника энергии из-за США
"Страшная угроза". Сербия лишится основного источника энергии из-за США - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Страшная угроза". Сербия лишится основного источника энергии из-за США
Соединенные Штаты с 1 января вводят санкции против основного поставщика газа в Сербию, сообщает сербское издание Breitbart. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T11:40+0300
2024-12-15T11:40+0300
энергетика
россия
сербия
газ
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 января вводят санкции против основного поставщика газа в Сербию, сообщает сербское издание Breitbart."Белград, Сербия. Соединенные Штаты планируют ввести санкции против основного поставщика газа в Сербию, который находится под контролем России, заявил президент Сербии в субботу", — сказано в материале издания.Отмечается, что Сербия почти полностью зависит от российского газа, который она получает по трубопроводам в соседних государствах. Затем газ распределяется компанией Petroleum Industry of Serbia (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит российской государственной нефтяной монополии "Газпром нефть".Хотя Сербия формально стремится к членству в Европейском союзе, она отказалась присоединиться к западным санкциям против России из-за ее вторжения на Украину, в том числе из-за важнейших поставок российского газа.Президент Сербии Александр Вучич сказал, что, несмотря на угрозу эмбарго, "в данный момент Белград не готов обсуждать возможные санкции против Москвы".В издании заключили, что сербский президент столкнулся с одной из самых страшных угроз для своего более чем десятилетнего правления.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сербия, газ
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Газ
11:40 15.12.2024
 
"Страшная угроза". Сербия лишится основного источника энергии из-за США

Breitbart: Сербия лишится российского газа из-за западных санкций

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 января вводят санкции против основного поставщика газа в Сербию, сообщает сербское издание Breitbart.
"Белград, Сербия. Соединенные Штаты планируют ввести санкции против основного поставщика газа в Сербию, который находится под контролем России, заявил президент Сербии в субботу", — сказано в материале издания.
Отмечается, что Сербия почти полностью зависит от российского газа, который она получает по трубопроводам в соседних государствах. Затем газ распределяется компанией Petroleum Industry of Serbia (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит российской государственной нефтяной монополии "Газпром нефть".
Хотя Сербия формально стремится к членству в Европейском союзе, она отказалась присоединиться к западным санкциям против России из-за ее вторжения на Украину, в том числе из-за важнейших поставок российского газа.
Президент Сербии Александр Вучич сказал, что, несмотря на угрозу эмбарго, "в данный момент Белград не готов обсуждать возможные санкции против Москвы".
В издании заключили, что сербский президент столкнулся с одной из самых страшных угроз для своего более чем десятилетнего правления.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ЭнергетикаРОССИЯСЕРБИЯГаз
 
 
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