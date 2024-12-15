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"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию - 15.12.2024, ПРАЙМ
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"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию
"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию
Многие граждане Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности и грамотной миграционной политики в стране. Об этом агентству РИА... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T10:10+0300
2024-12-15T10:10+0300
политика
россия
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Многие граждане Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности и грамотной миграционной политики в стране. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.По словам Нимайера, в России есть работа, полная занятость и контролируемая миграция, в отличие от Европы. Мигранты в России также не просто ждут, когда им заплатят за пребывание, а активно вносят вклад в общество."Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России, и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что российские власти к такому открыты, они сделали сравнительно легкими переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране и так далее. Думаю, что это весьма привлекательно", — рассказал собеседник агентства.В то же время Нимайер отметил, что российская сторона могла бы снизить требования к знанию русского языка для привлечения мигрантов из Германии.
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россия, германия
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
10:10 15.12.2024
 
"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию

Нимайер: многие немцы хотели бы переехать в Россию по экономическим причинам

© fotolia.com / RCphoto% Рейхстаг
% Рейхстаг - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© fotolia.com / RCphoto
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Многие граждане Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности и грамотной миграционной политики в стране. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По словам Нимайера, в России есть работа, полная занятость и контролируемая миграция, в отличие от Европы. Мигранты в России также не просто ждут, когда им заплатят за пребывание, а активно вносят вклад в общество.
"Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России, и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что российские власти к такому открыты, они сделали сравнительно легкими переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране и так далее. Думаю, что это весьма привлекательно", — рассказал собеседник агентства.
В то же время Нимайер отметил, что российская сторона могла бы снизить требования к знанию русского языка для привлечения мигрантов из Германии.
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