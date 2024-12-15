https://1prime.ru/20241215/germaniya-853585946.html

"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию

"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию - 15.12.2024, ПРАЙМ

"Хорошее будущее". В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в Россию

Многие граждане Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности и грамотной миграционной политики в стране. Об этом агентству РИА... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T10:10+0300

2024-12-15T10:10+0300

2024-12-15T10:10+0300

политика

россия

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/77647/33/776473311_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_78284814b5bf03e722ac620a5cfaf87d.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Многие граждане Германии заинтересованы в переезде в Россию из-за экономической стабильности и грамотной миграционной политики в стране. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.По словам Нимайера, в России есть работа, полная занятость и контролируемая миграция, в отличие от Европы. Мигранты в России также не просто ждут, когда им заплатят за пребывание, а активно вносят вклад в общество."Поэтому многие люди в Германии начинают думать: "Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России, и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что российские власти к такому открыты, они сделали сравнительно легкими переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране и так далее. Думаю, что это весьма привлекательно", — рассказал собеседник агентства.В то же время Нимайер отметил, что российская сторона могла бы снизить требования к знанию русского языка для привлечения мигрантов из Германии.

https://1prime.ru/20241213/germaniya-853550737.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия