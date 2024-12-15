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В Госдуме рассмотрят проекты о защите детей от потребления вейпов
В Госдуме рассмотрят проекты о защите детей от потребления вейпов - 15.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассмотрят проекты о защите детей от потребления вейпов
На следующей неделе Государственная Дума планирует рассмотреть законопроекты, которые направлены на защиту детей от использования вейп-устройств, кальянов и... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T10:53+0300
2024-12-15T10:53+0300
2024-12-15T10:53+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. На следующей неделе Государственная Дума планирует рассмотреть законопроекты, которые направлены на защиту детей от использования вейп-устройств, кальянов и табака, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьёзным заболеваниям", — сообщил парламентарий в своем аккаунте в Telegram.Законопроекты предлагают значительно ужесточить ответственность за продажу табака и никотиносодержащих изделий, а также устройств, предназначенных для их потребления или производства, несовершеннолетним.Административные штрафы за такие нарушения будут значительно выше, достигая 2 миллионов рублей. Также предусматривается уголовная ответственность для повторных нарушителей (законопроект был принят в первом чтении 10 декабря).
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россия, госдума
В Госдуме рассмотрят проекты о защите детей от потребления вейпов
Володин: Госдума рассмотрит проекты о защите детей от потребления вейпов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. На следующей неделе Государственная Дума планирует рассмотреть законопроекты, которые направлены на защиту детей от использования вейп-устройств, кальянов и табака, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов и пр. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьёзным заболеваниям", — сообщил парламентарий в своем аккаунте в Telegram.
Законопроекты предлагают значительно ужесточить ответственность за продажу табака и никотиносодержащих изделий, а также устройств, предназначенных для их потребления или производства, несовершеннолетним.
Административные штрафы за такие нарушения будут значительно выше, достигая 2 миллионов рублей. Также предусматривается уголовная ответственность для повторных нарушителей (законопроект был принят в первом чтении 10 декабря).
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям