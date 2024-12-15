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Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию

Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию - 15.12.2024, ПРАЙМ

Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T21:33+0300

2024-12-15T21:33+0300

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россия

рамзан кадыров

сирия

поставки зерна

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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова. "Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу. Кадыров призвал людей "не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа".

https://1prime.ru/20241212/siriya-853525551.html

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россия, рамзан кадыров, сирия, поставки зерна