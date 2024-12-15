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Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию - 15.12.2024, ПРАЙМ
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T21:33+0300
2024-12-15T21:41+0300
россия
рамзан кадыров
сирия
поставки зерна
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова. "Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу. Кадыров призвал людей "не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа".
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россия, рамзан кадыров, сирия, поставки зерна
РОССИЯ, Рамзан Кадыров, СИРИЯ, поставки зерна
21:33 15.12.2024 (обновлено: 21:41 15.12.2024)
 
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию

Кадыров назвал неправдой сообщения о приостановке поставок пшеницы из РФ в Сирию

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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ГРОЗНЫЙ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова.
"Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу.
Кадыров призвал людей "не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа".
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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РОССИЯРамзан КадыровСИРИЯпоставки зерна
 
 
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