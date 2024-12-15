https://1prime.ru/20241215/kadyrov-853594681.html
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию - 15.12.2024, ПРАЙМ
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T21:33+0300
2024-12-15T21:33+0300
2024-12-15T21:41+0300
россия
рамзан кадыров
сирия
поставки зерна
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848025809_0:3:3000:1691_1920x0_80_0_0_6844675551acf52df9659b6cc9e672f9.jpg
ГРОЗНЫЙ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова. "Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу. Кадыров призвал людей "не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа".
https://1prime.ru/20241212/siriya-853525551.html
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848025809_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f167af264ac137af57cb23aa397ed5ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, сирия, поставки зерна
РОССИЯ, Рамзан Кадыров, СИРИЯ, поставки зерна
Кадыров опроверг сообщения об остановке поставок пшеницы из России в Сирию
Кадыров назвал неправдой сообщения о приостановке поставок пшеницы из РФ в Сирию
ГРОЗНЫЙ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о приостановке Россией поставок пшеницы в Сирию. Он подчеркнул, что даже если возникнут проблемы, то готов обеспечить экспорт с помощью фонда имени Ахмата Кадырова.
"Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с КОММЕРЧЕСКИМ зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами. Но! Даже если по каким-либо невозможным и невероятным причинам это и произойдет, то я, как глава Чеченской Республики, готов взять на себя ответственность и обеспечить необходимое количество пшеницы для Сирии. Это будет сделано через Фонд имени моего отца, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин и народы страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу.
Кадыров призвал людей "не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа".
В AFP выяснили планы переходного правительства Сирии