https://1prime.ru/20241215/kia-853593014.html
В России появились хорошо оснащенные седаны Kia по приятной цене
В России появились хорошо оснащенные седаны Kia по приятной цене - 15.12.2024, ПРАЙМ
В России появились хорошо оснащенные седаны Kia по приятной цене
На российском рынке появилась обновленная версия автомобиля Kia Cerato 2024. Одним из главных преимуществ машины является ее стоимость. Об этом сообщило издание | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T22:43+0300
2024-12-15T22:43+0300
2024-12-15T22:43+0300
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kia
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появилась обновленная версия автомобиля Kia Cerato 2024. Одним из главных преимуществ машины является ее стоимость. Об этом сообщило издание "За рулем". Эксперты издания выяснили, что в Кемерово можно найти Kia Cerato 2024 в максимальной комплектации Luxe за 2,48 миллиона рублей. В Челябинске аналогичный автомобиль стоит уже 2,7 миллиона рублей, а в Тамбове — 2,79 миллиона рублей. В Москве же цена стартует от 3,2 миллиона рублей.Kia Cerato 2024 имеет двигатель объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач.
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россия, kia, цены на легковые автомобили, спрос на легковые авто
РОССИЯ, Kia, цены на легковые автомобили, спрос на легковые авто
В России появились хорошо оснащенные седаны Kia по приятной цене
"ЗР": в Россию привезли новые седаны Kia Cerato по цене от 2,48 миллиона рублей
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
На российском рынке появилась обновленная версия автомобиля Kia Cerato 2024. Одним из главных преимуществ машины является ее стоимость. Об этом сообщило издание "За рулем"
.
Эксперты издания выяснили, что в Кемерово можно найти Kia Cerato 2024 в максимальной комплектации Luxe за 2,48 миллиона рублей. В Челябинске аналогичный автомобиль стоит уже 2,7 миллиона рублей, а в Тамбове — 2,79 миллиона рублей. В Москве же цена стартует от 3,2 миллиона рублей.
Kia Cerato 2024 имеет двигатель объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач.
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