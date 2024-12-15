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WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая

WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая - 15.12.2024, ПРАЙМ

WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая

Китайская экономика страдает от избытка производственных мощностей и снижения спроса, что приводит к снижению цен и сокращению сотрудников, пишет газета The... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T11:31+0300

2024-12-15T11:31+0300

2024-12-15T11:46+0300

экономика

китай

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Китайская экономика страдает от избытка производственных мощностей и снижения спроса, что приводит к снижению цен и сокращению сотрудников, пишет газета The Wall Street Journal.Согласно газете, компании снижают цены в надежде уменьшить запасы товаров и пережить кризис, но при этом получают убытки. Уже 26 месяцев подряд заметно снижается стоимость производства в Китае, а дефлятор ВВП отражает отрицательную динамику цен в разных секторах уже шестой квартал подряд, что является самым продолжительным периодом с 1990-х годов."Это становится порочным кругом", — заявила в беседе с газетой Пенелопа Прайм, директор-основатель аналитического Китайского исследовательского центра.Эксперты указывают на то, что ожидания низких цен укоренились среди населения и такие настроения трудно изменить. Подобную ситуацию уже пережила Япония, что привело к длительному периоду слабого экономического роста и дефляции.

https://1prime.ru/20241021/kitay-852255443.html

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китай