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WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая - 15.12.2024, ПРАЙМ
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WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая
WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая - 15.12.2024, ПРАЙМ
WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая
Китайская экономика страдает от избытка производственных мощностей и снижения спроса, что приводит к снижению цен и сокращению сотрудников, пишет газета The... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T11:31+0300
2024-12-15T11:46+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Китайская экономика страдает от избытка производственных мощностей и снижения спроса, что приводит к снижению цен и сокращению сотрудников, пишет газета The Wall Street Journal.Согласно газете, компании снижают цены в надежде уменьшить запасы товаров и пережить кризис, но при этом получают убытки. Уже 26 месяцев подряд заметно снижается стоимость производства в Китае, а дефлятор ВВП отражает отрицательную динамику цен в разных секторах уже шестой квартал подряд, что является самым продолжительным периодом с 1990-х годов."Это становится порочным кругом", — заявила в беседе с газетой Пенелопа Прайм, директор-основатель аналитического Китайского исследовательского центра.Эксперты указывают на то, что ожидания низких цен укоренились среди населения и такие настроения трудно изменить. Подобную ситуацию уже пережила Япония, что привело к длительному периоду слабого экономического роста и дефляции.
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китай
Экономика, КИТАЙ
11:31 15.12.2024 (обновлено: 11:46 15.12.2024)
 
WSJ описала "порочный круг" проблем в экономике Китая

WSJ: экономика Китая столкнулась с кризисом из-за переизбытка мощностей

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Китайская экономика страдает от избытка производственных мощностей и снижения спроса, что приводит к снижению цен и сокращению сотрудников, пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно газете, компании снижают цены в надежде уменьшить запасы товаров и пережить кризис, но при этом получают убытки. Уже 26 месяцев подряд заметно снижается стоимость производства в Китае, а дефлятор ВВП отражает отрицательную динамику цен в разных секторах уже шестой квартал подряд, что является самым продолжительным периодом с 1990-х годов.
"Это становится порочным кругом", — заявила в беседе с газетой Пенелопа Прайм, директор-основатель аналитического Китайского исследовательского центра.
Эксперты указывают на то, что ожидания низких цен укоренились среди населения и такие настроения трудно изменить. Подобную ситуацию уже пережила Япония, что привело к длительному периоду слабого экономического роста и дефляции.
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