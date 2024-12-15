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В МЧС раскрыли подробности крушения танкеров в Керченском проливе

В МЧС раскрыли подробности крушения танкеров в Керченском проливе - 15.12.2024, ПРАЙМ

В МЧС раскрыли подробности крушения танкеров в Керченском проливе

Один из терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров в результате полученных повреждений сел на мель, другой лег в дрейф. Об этом сообщило МЧС России в своем | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T14:11+0300

2024-12-15T14:11+0300

2024-12-15T14:12+0300

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Один из терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров в результате полученных повреждений сел на мель, другой лег в дрейф. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, а танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщало, что танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация. По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.

https://1prime.ru/20241215/razliv-853589234.html

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россия, крым, керчь, керченский пролив, черное море, танкер, крушение