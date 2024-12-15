https://1prime.ru/20241215/kvartira-853584856.html

Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей

Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей - 15.12.2024, ПРАЙМ

Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей

Квартира в районе Хамовники города Москвы, выставленная на продажу за 3,8 миллиардов рублей, вызвала интерес, ее показывают потенциальным покупателям минимум... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T09:33+0300

2024-12-15T09:33+0300

2024-12-15T09:34+0300

недвижимость

россия

москва

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Квартира в районе Хамовники города Москвы, выставленная на продажу за 3,8 миллиардов рублей, вызвала интерес, ее показывают потенциальным покупателям минимум раз в неделю, рассказал корреспонденту РИА Новости риелтор. Двухуровневый пентхаус площадью 490 квадратных метров в клубном доме Cooper House в Бутиковском переулке выставлена на сайте объявлений "Циан" более чем за 3 миллиарда 881 миллион рублей. "Мы смотрели квартиру в эти выходные, в воскресенье, вчера мне звонили, тоже должны дать ответ, хотят тоже посмотреть на этих выходных, как минимум раз в неделю мы её смотрим. Поэтому спрос есть, сейчас люди в принципе перед Новым годом прям даже активно смотрят", - отметила собеседница агентства. Риелтор отметила, что квартиру можно посмотреть в пятницу или на выходных, так как такой формат удобен собственнику. Также по её словам торг за пентхаус уместен. "Я думаю, что торг, конечно, всегда возможен, почему нет, поговорить всегда можно, сделать своё предложение", - сказала собеседница агентства. Риелтор уточнила, что собственник обязательно будет присутствовать на сделке. "Документы все готовы, собственник один, в принципе сразу можем и выйти (на сделку - ред.)", - прокомментировала она. В описании квартиры указано, что в ней выполнена дизайнерская отделка, где каждая деталь продумана и изготовлена из натурального камня и ценных пород дерева. В квартире предусмотрена просторная гостиная площадью 96 квадратных метров, три мастер-спальни, а также библиотека, кухня-столовая, фитнес-зал и кабинет. Более того, продавец отметил, что из окон открываются панорамные виды на центр города, памятник Петру I и Храм Христа Спасителя и что в доме, где предусмотрена многоуровневая охрана, всего 20 квартир.

https://1prime.ru/20241213/novostroyki-853542478.html

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россия, москва