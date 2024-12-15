Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей - 15.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20241215/kvartira-853584856.html
Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей
Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей - 15.12.2024, ПРАЙМ
Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей
Квартира в районе Хамовники города Москвы, выставленная на продажу за 3,8 миллиардов рублей, вызвала интерес, ее показывают потенциальным покупателям минимум... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T09:33+0300
2024-12-15T09:34+0300
недвижимость
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Квартира в районе Хамовники города Москвы, выставленная на продажу за 3,8 миллиардов рублей, вызвала интерес, ее показывают потенциальным покупателям минимум раз в неделю, рассказал корреспонденту РИА Новости риелтор. Двухуровневый пентхаус площадью 490 квадратных метров в клубном доме Cooper House в Бутиковском переулке выставлена на сайте объявлений "Циан" более чем за 3 миллиарда 881 миллион рублей. "Мы смотрели квартиру в эти выходные, в воскресенье, вчера мне звонили, тоже должны дать ответ, хотят тоже посмотреть на этих выходных, как минимум раз в неделю мы её смотрим. Поэтому спрос есть, сейчас люди в принципе перед Новым годом прям даже активно смотрят", - отметила собеседница агентства. Риелтор отметила, что квартиру можно посмотреть в пятницу или на выходных, так как такой формат удобен собственнику. Также по её словам торг за пентхаус уместен. "Я думаю, что торг, конечно, всегда возможен, почему нет, поговорить всегда можно, сделать своё предложение", - сказала собеседница агентства. Риелтор уточнила, что собственник обязательно будет присутствовать на сделке. "Документы все готовы, собственник один, в принципе сразу можем и выйти (на сделку - ред.)", - прокомментировала она. В описании квартиры указано, что в ней выполнена дизайнерская отделка, где каждая деталь продумана и изготовлена из натурального камня и ценных пород дерева. В квартире предусмотрена просторная гостиная площадью 96 квадратных метров, три мастер-спальни, а также библиотека, кухня-столовая, фитнес-зал и кабинет. Более того, продавец отметил, что из окон открываются панорамные виды на центр города, памятник Петру I и Храм Христа Спасителя и что в доме, где предусмотрена многоуровневая охрана, всего 20 квартир.
https://1prime.ru/20241213/novostroyki-853542478.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва
Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА
09:33 15.12.2024 (обновлено: 09:34 15.12.2024)
 
Квартира в Москве за 3,8 миллиарда рублей вызвала интерес у покупателей

Квартира в Хамовниках в Москве за 3,8 млрд рублей вызвала интерес у покупателей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Квартира в районе Хамовники города Москвы, выставленная на продажу за 3,8 миллиардов рублей, вызвала интерес, ее показывают потенциальным покупателям минимум раз в неделю, рассказал корреспонденту РИА Новости риелтор.
Двухуровневый пентхаус площадью 490 квадратных метров в клубном доме Cooper House в Бутиковском переулке выставлена на сайте объявлений "Циан" более чем за 3 миллиарда 881 миллион рублей.
"Мы смотрели квартиру в эти выходные, в воскресенье, вчера мне звонили, тоже должны дать ответ, хотят тоже посмотреть на этих выходных, как минимум раз в неделю мы её смотрим. Поэтому спрос есть, сейчас люди в принципе перед Новым годом прям даже активно смотрят", - отметила собеседница агентства.
Риелтор отметила, что квартиру можно посмотреть в пятницу или на выходных, так как такой формат удобен собственнику. Также по её словам торг за пентхаус уместен.
"Я думаю, что торг, конечно, всегда возможен, почему нет, поговорить всегда можно, сделать своё предложение", - сказала собеседница агентства.
Риелтор уточнила, что собственник обязательно будет присутствовать на сделке.
"Документы все готовы, собственник один, в принципе сразу можем и выйти (на сделку - ред.)", - прокомментировала она.
В описании квартиры указано, что в ней выполнена дизайнерская отделка, где каждая деталь продумана и изготовлена из натурального камня и ценных пород дерева. В квартире предусмотрена просторная гостиная площадью 96 квадратных метров, три мастер-спальни, а также библиотека, кухня-столовая, фитнес-зал и кабинет. Более того, продавец отметил, что из окон открываются панорамные виды на центр города, памятник Петру I и Храм Христа Спасителя и что в доме, где предусмотрена многоуровневая охрана, всего 20 квартир.
Новостройка - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%
13 декабря, 09:54
 
НедвижимостьРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала