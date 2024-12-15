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В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212"
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212" - 15.12.2024, ПРАЙМ
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212"
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа на борту. Судно запросило помощь, отмечается в сообщении пресс-службы... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T12:59+0300
2024-12-15T12:59+0300
2024-12-15T13:42+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа на борту. Судно запросило помощь, отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Крыма.Также получил повреждения танкер "Волгонефть 239", на борту которого находились 14 человек."Ми-8 МЧС России со спасателями "КРЫМ-СПАС" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива, где находится грузовое судно "Волгонефть 212" и чей экипаж ранее запросил помощи. Кроме этого на спасение из бухты Камыш-Бурун г. Керчь вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", — сказано в заявлении ведомства.Согласно предварительной информации, плохие погодные условия, сильный ветер и разбушевавшееся море стали причиной повреждений судна.Информация о возможном разливе нефтепродуктов на судне требует дальнейшей уточнительной работы. В настоящее время информация о состоянии судна и экипажа отсутствует.
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россия, мчс
Происшествия, РОССИЯ, МЧС
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212"
МЧС: грузовое судно с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа на борту. Судно запросило помощь, отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МЧС Крыма.
Также получил повреждения танкер "Волгонефть 239", на борту которого находились 14 человек.
"Ми-8 МЧС России со спасателями "КРЫМ-СПАС" и необходимым снаряжением на борту вылетели в район Керченского пролива, где находится грузовое судно "Волгонефть 212" и чей экипаж ранее запросил помощи. Кроме этого на спасение из бухты Камыш-Бурун г. Керчь вышел спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра", — сказано в заявлении ведомства.
Согласно предварительной информации, плохие погодные условия, сильный ветер и разбушевавшееся море стали причиной повреждений судна.
Информация о возможном разливе нефтепродуктов на судне требует дальнейшей уточнительной работы. В настоящее время информация о состоянии судна и экипажа отсутствует.
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