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В Россию привезли новейший E-Class от Mercedes-AMG. Цена удивит - 15.12.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новейший E-Class от Mercedes-AMG. Цена удивит
В Россию привезли новейший E-Class от Mercedes-AMG. Цена удивит - 15.12.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новейший E-Class от Mercedes-AMG. Цена удивит
На российским рынке появился новейший E-Class от Mercedes-AMG. В одном из московских шоу-румов выставили суперседан Mercedes-AMG E 53 образца 2024 года в кузове | 15.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. На российским рынке появился новейший E-Class от Mercedes-AMG. В одном из московских шоу-румов выставили суперседан Mercedes-AMG E 53 образца 2024 года в кузове W214. Об этом сообщило издание Motor.Отмечается, что модель имеет богатую комплектацию с двухцветным черно-коричневым салоном и низкопрофильными 21-дюймовыми колесами, а ее стоимость составляет 23 650 000 рублей. При этом в ФРГ наиболее оснащенный Mercedes-AMG E 53 обойдется в 150 тысяч евро (16,3 млн рублей).По данным издания, новый Mercedes-AMG E 53 дебютировал в марте. Данная модель в кузове W214 бывает только гибридом и имеет бензиновую 3,0-литровую "турбошестерку" М 256, с которой сочетается девятиступенчатая АКП со встроенным электродвигателем. Пиковая отдача системы достигает 585 лошадиных сил и 750 Нм. Разгон автомобиля с места до 100 км/ч осуществляется всего за 4 секунды. Батарея емкостью 28,6 киловатт-часа обеспечивает 100 километров пробега без активации двигателя внутреннего сгорания. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы и спортивная подвеска. При этом за трехэкранный кокпит MBUX Superscreen пришлось доплачивать. Представленный в Москве седан не самый оснащенный, например он не имеет аксессуаров "приветственной" серии Edition 1, отметило издание.
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россия, москва, mercedes-benz, цены на легковые автомобили
РОССИЯ, МОСКВА, Mercedes-Benz, цены на легковые автомобили
15:50 15.12.2024 (обновлено: 15:52 15.12.2024)
 
В Россию привезли новейший E-Class от Mercedes-AMG. Цена удивит

Motor: в РФ продают новейший E-Class от Mercedes-AMG по цене 23 650 000 рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОткрытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes
Открытие завода по производству легковых автомобилей Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. На российским рынке появился новейший E-Class от Mercedes-AMG. В одном из московских шоу-румов выставили суперседан Mercedes-AMG E 53 образца 2024 года в кузове W214. Об этом сообщило издание Motor.
Отмечается, что модель имеет богатую комплектацию с двухцветным черно-коричневым салоном и низкопрофильными 21-дюймовыми колесами, а ее стоимость составляет 23 650 000 рублей. При этом в ФРГ наиболее оснащенный Mercedes-AMG E 53 обойдется в 150 тысяч евро (16,3 млн рублей).
По данным издания, новый Mercedes-AMG E 53 дебютировал в марте. Данная модель в кузове W214 бывает только гибридом и имеет бензиновую 3,0-литровую "турбошестерку" М 256, с которой сочетается девятиступенчатая АКП со встроенным электродвигателем. Пиковая отдача системы достигает 585 лошадиных сил и 750 Нм. Разгон автомобиля с места до 100 км/ч осуществляется всего за 4 секунды. Батарея емкостью 28,6 киловатт-часа обеспечивает 100 километров пробега без активации двигателя внутреннего сгорания. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы и спортивная подвеска. При этом за трехэкранный кокпит MBUX Superscreen пришлось доплачивать.
Представленный в Москве седан не самый оснащенный, например он не имеет аксессуаров "приветственной" серии Edition 1, отметило издание.
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