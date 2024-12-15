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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - 15.12.2024, ПРАЙМ
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - 15.12.2024, ПРАЙМ
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
Одиннадцать человек, пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы. Об этом сообщил помощник министра... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T17:23+0300
2024-12-15T17:32+0300
происшествия
россия
черное море
анапа
пострадавшие
танкер
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Одиннадцать человек, пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он отметил, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести.Кузнецов рассказал, что пациентам оказывают всю необходимую медпомощь. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Позднее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что у госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в краевую больницу в Краснодар.
https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html
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россия, черное море, анапа, пострадавшие, танкер
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, АНАПА, пострадавшие, танкер
17:23 15.12.2024 (обновлено: 17:32 15.12.2024)
 
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера

Минздрав: двое пострадавших при крушении танкера находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Одиннадцать человек, пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Он отметил, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести.
Кузнецов рассказал, что пациентам оказывают всю необходимую медпомощь. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Позднее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что у госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в краевую больницу в Краснодар.
Таманский терминал навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань
17:15
 
ПроисшествияРОССИЯЧерное мореАНАПАпострадавшиетанкер
 
 
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