https://1prime.ru/20241215/minzdrav-853592128.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера - 15.12.2024, ПРАЙМ

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера

Одиннадцать человек, пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы. Об этом сообщил помощник министра... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T17:23+0300

2024-12-15T17:23+0300

2024-12-15T17:32+0300

происшествия

россия

черное море

анапа

пострадавшие

танкер

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Одиннадцать человек, пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу Анапы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он отметил, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести.Кузнецов рассказал, что пациентам оказывают всю необходимую медпомощь. Оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.Позднее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что у госпитализированных в больницу Анапы членов экипажа танкера зафиксировано переохлаждение, при необходимости их перевезут в краевую больницу в Краснодар.

https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html

черное море

анапа

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россия, черное море, анапа, пострадавшие, танкер