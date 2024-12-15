https://1prime.ru/20241215/mishustin-853591826.html

Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами

Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами - 15.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать работы по ликвидации последствий чрезвычайного... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T16:52+0300

2024-12-15T16:52+0300

2024-12-15T16:58+0300

происшествия

россия

черное море

михаил мишустин

крушение

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия с танкерами в Черном море. Ее руководителем назначили вице-премьера Виталия Савельева. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ. Отмечается, что рабочую группу создали согласно поручению президента РФ Владимира Путина. В кабмине сообщили, что в состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края". Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.

https://1prime.ru/20241215/volgoneft-212-853589969.html

черное море

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россия, черное море, михаил мишустин, крушение