https://1prime.ru/20241215/mishustin-853591826.html
Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами
Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами - 15.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать работы по ликвидации последствий чрезвычайного... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T16:52+0300
2024-12-15T16:52+0300
2024-12-15T16:58+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия с танкерами в Черном море. Ее руководителем назначили вице-премьера Виталия Савельева. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ. Отмечается, что рабочую группу создали согласно поручению президента РФ Владимира Путина. В кабмине сообщили, что в состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края". Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
https://1prime.ru/20241215/volgoneft-212-853589969.html
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россия, черное море, михаил мишустин, крушение
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, Михаил Мишустин, крушение
Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами
Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая будет координировать работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия с танкерами в Черном море. Ее руководителем назначили вице-премьера Виталия Савельева. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
Отмечается, что рабочую группу создали согласно поручению президента РФ Владимира Путина.
В кабмине сообщили, что в состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края".
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.
По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
Один из моряков, эвакуированных с танкера "Волгонефть 212", погиб