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Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО
Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО - 15.12.2024, ПРАЙМ
Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО
Целью существования Североатлантического альянса (НАТО) является насыщение западного военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил в социальной сети Х... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T12:52+0300
2024-12-15T12:52+0300
2024-12-15T12:52+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Целью существования Североатлантического альянса (НАТО) является насыщение западного военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил в социальной сети Х экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."НАТО продвигает не мир, а войну. Цель существования альянса — насыщение военно-промышленного комплекса", — заметил Уоллес.Он также отметил, что НАТО является оборонным союзом и не согласен с утверждением о том, что расширение альянса ведет к увеличению напряженности в мире.В последние время Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс обозначает "сдерживанием российской агрессии". Москва продолжает выражать готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, и призывает Запад отказаться от милитаризации континента.
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запад, нато
Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО
Экс-депутат ЕП Уоллес назвал целью существования НАТО насыщение западного ВПК
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Целью существования Североатлантического альянса (НАТО) является насыщение западного военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил
в социальной сети Х экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"НАТО продвигает не мир, а войну. Цель существования альянса — насыщение военно-промышленного комплекса", — заметил Уоллес.
Он также отметил, что НАТО является оборонным союзом и не согласен с утверждением о том, что расширение альянса ведет к увеличению напряженности в мире.
В последние время Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс обозначает "сдерживанием российской агрессии". Москва продолжает выражать готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, и призывает Запад отказаться от милитаризации континента.
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