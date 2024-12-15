https://1prime.ru/20241215/nato-853587788.html

Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО

Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО - 15.12.2024, ПРАЙМ

Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель существования НАТО

Целью существования Североатлантического альянса (НАТО) является насыщение западного военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил в социальной сети Х... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T12:52+0300

2024-12-15T12:52+0300

2024-12-15T12:52+0300

политика

запад

нато

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Целью существования Североатлантического альянса (НАТО) является насыщение западного военно-промышленного комплекса. Такое мнение выразил в социальной сети Х экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."НАТО продвигает не мир, а войну. Цель существования альянса — насыщение военно-промышленного комплекса", — заметил Уоллес.Он также отметил, что НАТО является оборонным союзом и не согласен с утверждением о том, что расширение альянса ведет к увеличению напряженности в мире.В последние время Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс обозначает "сдерживанием российской агрессии". Москва продолжает выражать готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, и призывает Запад отказаться от милитаризации континента.

https://1prime.ru/20241215/ryutte-853587386.html

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запад, нато