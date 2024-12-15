https://1prime.ru/20241215/nedvizhimost-853550130.html

Еще один важный документ подорожает с 1 января

Еще один важный документ подорожает с 1 января - 15.12.2024, ПРАЙМ

Еще один важный документ подорожает с 1 января

С 1 января 2025 года вступает в силу приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T02:02+0300

2024-12-15T02:02+0300

2024-12-15T02:02+0300

общество

москва

юлия финогенова

росреестр

рэу им. г.в.плеханова

егрн

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e5259b580b44e9a9c9adb8784c8235b.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года вступает в силу приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации". Какими теперь будут расценки на выписки из ЕГРН, и кому придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Согласно приказу, стоимость выписок в бумажном и электронном виде увеличится вдвое. Также увеличится плата за предоставление сведений посредством доступа к ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости), которая используется для получения электронных выписок.Как подчеркивает эксперт, повышение цен коснется следующих видов выписок из ЕГРН:Помимо этого, увеличится цена на копии документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения. Так, например, стоимость выписки из ЕГРН об объекте недвижимости для физлиц составит в бумажном виде 1 740 рублей (ранее 870 рублей), а в электронном - 700 рублей (вместо 350).Обычно бумажные или электронные выписки требуются тем гражданам или организациям, которые покупают или продают свою недвижимость для уточнения кадастровой стоимости. Также выписка может потребоваться для оформления ипотечного кредита, поскольку она необходима кредитору для оценки стоимости залогового имущества."Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости и запрашивающих выписки из ЕГРН", - говорит экономист.Тем не менее для льготных категорий граждан (многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам) предусмотрена скидка в 50 процентов от установленной стоимости, заключила Юлия Финогенова.

https://1prime.ru/20240901/egrn-851249222.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, юлия финогенова, росреестр, рэу им. г.в.плеханова, егрн