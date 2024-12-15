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Еще один важный документ подорожает с 1 января
Еще один важный документ подорожает с 1 января - 15.12.2024, ПРАЙМ
Еще один важный документ подорожает с 1 января
С 1 января 2025 года вступает в силу приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T02:02+0300
2024-12-15T02:02+0300
2024-12-15T02:02+0300
общество
москва
юлия финогенова
росреестр
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года вступает в силу приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации". Какими теперь будут расценки на выписки из ЕГРН, и кому придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Согласно приказу, стоимость выписок в бумажном и электронном виде увеличится вдвое. Также увеличится плата за предоставление сведений посредством доступа к ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости), которая используется для получения электронных выписок.Как подчеркивает эксперт, повышение цен коснется следующих видов выписок из ЕГРН:Помимо этого, увеличится цена на копии документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения. Так, например, стоимость выписки из ЕГРН об объекте недвижимости для физлиц составит в бумажном виде 1 740 рублей (ранее 870 рублей), а в электронном - 700 рублей (вместо 350).Обычно бумажные или электронные выписки требуются тем гражданам или организациям, которые покупают или продают свою недвижимость для уточнения кадастровой стоимости. Также выписка может потребоваться для оформления ипотечного кредита, поскольку она необходима кредитору для оценки стоимости залогового имущества."Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости и запрашивающих выписки из ЕГРН", - говорит экономист.Тем не менее для льготных категорий граждан (многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам) предусмотрена скидка в 50 процентов от установленной стоимости, заключила Юлия Финогенова.
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общество , москва, юлия финогенова, росреестр, рэу им. г.в.плеханова, егрн
Общество , МОСКВА, Юлия Финогенова, Росреестр, РЭУ им. Г.В.Плеханова, ЕГРН
Еще один важный документ подорожает с 1 января
Финансист Финогенова: выписки из ЕГРН подорожают с 1 января вдвое
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. С 1 января 2025 года вступает в силу приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации". Какими теперь будут расценки на выписки из ЕГРН, и кому придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Согласно приказу, стоимость выписок в бумажном и электронном виде увеличится вдвое. Также увеличится плата за предоставление сведений посредством доступа к ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости), которая используется для получения электронных выписок.
Как подчеркивает эксперт, повышение цен коснется следующих видов выписок из ЕГРН:
- об объекте недвижимости;
- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- о стоимости кадастрового плана территории;
- выписки о зонах с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия;
- копии межевого плана, акта согласования местоположения границ земельных участков, содержащегося в межевом плане, технического плана, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Помимо этого, увеличится цена на копии документа, на основании которого в ЕГРН внесены сведения. Так, например, стоимость выписки из ЕГРН об объекте недвижимости для физлиц составит в бумажном виде 1 740 рублей (ранее 870 рублей), а в электронном - 700 рублей (вместо 350).
В России меняются формы выписки из ЕГРН
Обычно бумажные или электронные выписки требуются тем гражданам или организациям, которые покупают или продают свою недвижимость для уточнения кадастровой стоимости. Также выписка может потребоваться для оформления ипотечного кредита, поскольку она необходима кредитору для оценки стоимости залогового имущества.
"Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости и запрашивающих выписки из ЕГРН", - говорит экономист.
Тем не менее для льготных категорий граждан (многодетным семьям, ветеранам боевых действий, инвалидам) предусмотрена скидка в 50 процентов от установленной стоимости, заключила Юлия Финогенова.