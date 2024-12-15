https://1prime.ru/20241215/nis-853593835.html

В Сербии назвали давление США на компанию NIS частью гибридной войны

В Сербии назвали давление США на компанию NIS частью гибридной войны - 15.12.2024, ПРАЙМ

В Сербии назвали давление США на компанию NIS частью гибридной войны

Американские санкции США, принятие которых Вашингтоном ожидается в отношении Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром), представляют собой | 15.12.2024, ПРАЙМ

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политика

сербия

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БЕЛГРАД, 15 дек – ПРАЙМ. Американские санкции США, принятие которых Вашингтоном ожидается в отношении Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром), представляют собой часть гибридной войны против Сербии, чтобы заставить официальный Белград ввести санкции против Москвы. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Президент Сербии Александр Вучич отметил в субботу, что официальный Белград не введет санкции против Москвы из-за ожидаемых ограничительных мер Вашингтона против Нефтяной индустрии Сербии. При этом он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в NIS на фоне ожидаемых санкций США. По его словам, ограничительные меры могут ввести уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами. "Введение санкций (против — ред.) NIS – нападение на Сербию и продолжение гибридной войны, которая ведется против независимой Сербии попытками ворваться в Скупщину (парламент — ред.), оспариванием результатов выборов, блокадой мостов и школ, использованием каждой людской трагедии для нанесения зла Сербии. Если США введут санкции против NIS и так нанесут серьезный удар нашей экономике, они это сделают не чтобы навредить РФ, которая легко возместит потерю сербского рынка, но тем самым они введут санкции против Сербии, чтобы мы отказались от самостоятельной политики и ввели санкции против России", — процитировала Вулина его пресс-служба. По словам вице-премьера, Вашингтон не требует от Белграда дружбы, но требует, чтобы Сербия "стала недругом России". Вулин отметил, что "Россия не требовала от нас, чтобы мы создавали себе недругов, России достаточно, что мы – ее друзья". NIS накануне выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Вучич сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году Газпром нефть, которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ Нефтяной индустрия Сербии в Панчево под Белградом. Нефтяная индустрия Сербии — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с Газпром энергохолдинг - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

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сербия

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сербия, александр вучич, белград