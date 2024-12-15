https://1prime.ru/20241215/novyy-god-853472307.html

Где найти подработку к Новому году и сколько за нее платят

Где найти подработку к Новому году и сколько за нее платят - 15.12.2024, ПРАЙМ

Где найти подработку к Новому году и сколько за нее платят

Мысль о дополнительном заработке накануне новогодних праздников посещает многих россиян. Где и как можно найти подработку и на какие суммы можно рассчитывать -... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T04:04+0300

2024-12-15T04:04+0300

2024-12-15T04:04+0300

статья

яндекс.еда

университет "синергия"

дед мороз

подработка

новый год

https://cdnn.1prime.ru/img/84212/96/842129646_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_059a036a2d53d93afee80b01751fcfac.jpg

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Мысль о дополнительном заработке накануне новогодних праздников посещает многих россиян. Где и как можно найти подработку и на какие суммы можно рассчитывать - в материале "Прайм".КурьерыВ канун Нового года стремительно растёт число вакансий в службах доставки. Подработка в этой сфере - неплохой вариант."В декабре количество заказов увеличивается, с высокой долей вероятности будет расти и оплата труда доставщика", - полагает Федор Сидоров, основатель "Школы Практического Инвестирования".Например, сервис "Яндекс.Еда" предлагает такие условия: пеший курьер при работе 20 дней в месяц и восьмичасовом рабочем дне получит на руки 68,8 тысяч рублей, при работе на велосипеде - 73,1 тысячу, на автомобиле - 112,6 тысячи.Преимущество такой работы заключается в том, что график не нормирован, и на работу можно выходить в любое время. Никаких особых требований к соискателям не предъявляется. Достаточно заполнить анкету, получить инструкции и заветную жёлтую сумку.Помимо доминирующего на этом рынке Яндекса, есть и другие сервисы доставки, плюсы которых в том, что исполнитель заказов может сам установить таксу за каждую доставку и браться только за те, оплата которых его устраивает. Выплаты происходят сразу после выполнения заказа и в среднем составляют 500 рублей.Работа на складеПо словам директора факультета бизнеса Университета "Синергия" Кирилла Плохих, в предновогоднее время склады перегружены товарами, закупленными россиянами в качестве новогодних подарков.В связи с этим растет спрос на работников, занятых на складах, – грузчиков, кладовщиков, упаковщиков.Если позволяет здоровье, можно временно устроиться грузчиком и за декабрь-январь заработать неплохую сумму. А за работу в праздничные дни заплатят еще больше. Но, конечно, такой вариант больше подойдет молодым людям в хорошей физической форме.Сборщики заказов и продавцыЕще один способ заработка для тех, кто не хочет работать "ногами", а предпочитает находиться в тепле - упаковка подарков и сборка заказов.Перед Новым годом разные фирмы, специализирующиеся на сувенирной продукции, а также склады дополнительно нанимают сборщиков и упаковщиков. Таких вакансий - в избытке на сайтах по поиску работы, говорит Сидоров.По его оценкам, при работе в 3-5 часов в день можно заработать 2-3 тысячи рублей. Выплаты также, как правило, происходят день в день.Предновогодний период спрос на сборщиков товаров для доставки резко возрастает и в магазинах. Очень востребованы в торговых центрах в предпраздничные и праздничные дни продавцы, консультанты, флористы."Магазины сейчас охотно набирают в штат людей – как с опытом, так и без опыта работы. Цель работодателей – справиться с сезонным наплывом покупателей и не упустить свою выгоду", - говорит Кирилл Плохих.ВолшебникиМожно также немного разбогатеть в роли Деда Мороза и Снегурочки. Работа предполагает поздравления на дому, выступления на корпоративных вечеринках и участие в новогодних утренниках.Устроиться можно через агентства или самостоятельно, разместив объявление на сайтах, вроде Авито. За одно поздравление на дому можно получить 3 000–5 000 рублей. За корпоративное мероприятие - 10 000–20 000 рублей. Подготовьте костюм, сценарий и отзывы (если есть). "Чем выше профессионализм, тем больше заработок", - заверил Федор Сидоров.Няни и сиделкиУчитывая, что многие в декабре-январе уходят в отпуск и активно посещают развлекательные мероприятия, растет потребность в нянях и сиделках. Обеспеченные родители готовы хорошо платить за возможность оставить ребенка в надежных руках и отдохнуть после трудового года.Зарплаты стартуют от 200 рублей в час в зависимости от квалификации претендента и требований заказчика.Кафе и рестораныБлагодаря новогоднему ажиотажу кафе и рестораны в ближайшее время будут забиты под завязку.Питейные заведения вовсю набирают официантов, барменов и, например, хостес. Коммуникабельные хостес с приятной внешностью и грамотной речью могут неплохо заработать на волне праздничного настроения. Зарплаты стартуют от 3-4 тысяч рублей за смену.В общем при желании успеть заработать на новогодние подарки для родных и близких вполне возможно. Но, конечно, все перечисленные способы подходят только для жителей крупных городов. В небольших населенных пунктах другой рынок труда и свои расценки.

https://1prime.ru/20241202/dostavka-853258844.html

https://1prime.ru/20240819/podrabotka-850967075.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

яндекс.еда, университет "синергия", дед мороз, подработка, новый год