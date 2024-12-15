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Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума

Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума - 15.12.2024, ПРАЙМ

Объем валютных сбережений россиян в октябре сократился до минимума

Объем валютных сбережений на руках россиян в октябре текущего года сократился до минимума с февраля 2022 года, а вот вклады за рубежом, наоборот, впервые... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T06:16+0300

2024-12-15T06:16+0300

2024-12-15T06:16+0300

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Объем валютных сбережений на руках россиян в октябре текущего года сократился до минимума с февраля 2022 года, а вот вклады за рубежом, наоборот, впервые превысили 80 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ. Больше всего валютных средств российские граждане хранят в наличной валюте, хотя объем валюты на руках россиян в октябре сократился на 1,1% и составил 93,3 миллиарда долларов. Это минимальное значение с конца зимы 2022 года. Одновременно почти на 2% уменьшились средства на валютных вкладах и счетах россиян - до 40,9 миллиарда долларов. Денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте сократились сразу на 8% и составили по итогам месяца 1,3 миллиарда долларов. А вот депозиты за рубежом пополнились, достигнув в середине осени рекордных 80,1 миллиарда долларов против 79 миллиардов долларов в сентябре. В результате общий объем валютных сбережений граждан сократился на 0,4%, или 800 миллионов долларов, и составил 215,5 миллиарда долларов. Последний раз меньше средств россияне хранили в ноябре прошлого года (213,6 миллиарда долларов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынки, россия, москва