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Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион - 15.12.2024, ПРАЙМ
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило один миллион. Об этом сообщил телеканал "Россия 24". | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T22:46+0300
2024-12-15T22:52+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило один миллион. Об этом сообщил телеканал "Россия 24". Согласно данным телеканала, общее количество обращений по состоянию на вечер воскресенья (мск) составляет 1015829, в том числе более 537 тысяч звонков, более 255 тысяч текстовых сообщений, еще более 25 тысяч жителей РФ решили обратиться к Путину через официальное мобильное приложение, а почти 60 тысяч запросов зарегистрировано на специальном сайте. В 2024 году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы жители РФ могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
https://1prime.ru/20241214/ekonomika-853576032.html
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ПРАЙМ
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
22:46 15.12.2024 (обновлено: 22:52 15.12.2024)
 
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион

"Россия 24": число обращений на прямую линию с Путиным превысило один миллион

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило один миллион. Об этом сообщил телеканал "Россия 24".
Согласно данным телеканала, общее количество обращений по состоянию на вечер воскресенья (мск) составляет 1015829, в том числе более 537 тысяч звонков, более 255 тысяч текстовых сообщений, еще более 25 тысяч жителей РФ решили обратиться к Путину через официальное мобильное приложение, а почти 60 тысяч запросов зарегистрировано на специальном сайте.
В 2024 году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы жители РФ могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
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