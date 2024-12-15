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Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии - 15.12.2024, ПРАЙМ

Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии

Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T19:20+0300

2024-12-15T19:20+0300

2024-12-15T19:20+0300

происшествия

россия

пермский край

пострадавшие

танкер

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ПЕРМЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, все они уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей. Махонин уточнил, что "один из пострадавших находится в тяжелом состоянии" и может быть при необходимости доставлен в краевую больницу Краснодара. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.

https://1prime.ru/20241215/bastrykin-853591580.html

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россия, пермский край, пострадавшие, танкер