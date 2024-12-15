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Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии - 15.12.2024, ПРАЙМ
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии
Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T19:20+0300
2024-12-15T19:20+0300
происшествия
россия
пермский край
пострадавшие
танкер
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ПЕРМЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, все они уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей. Махонин уточнил, что "один из пострадавших находится в тяжелом состоянии" и может быть при необходимости доставлен в краевую больницу Краснодара. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
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россия, пермский край, пострадавшие, танкер
Происшествия, РОССИЯ, Пермский край, пострадавшие, танкер
19:20 15.12.2024
 
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии

Махонин: состояние одного из пострадавших при ЧП с танкером пермяков тяжелое

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации скорой помощи
Автомобиль реанимации скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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ПЕРМЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, один из мужчин находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По его словам, все они уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей.
Махонин уточнил, что "один из пострадавших находится в тяжелом состоянии" и может быть при необходимости доставлен в краевую больницу Краснодара.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
А.Бастрыкин на коллегии Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о крушении танкеров
16:25
 
ПроисшествияРОССИЯПермский крайпострадавшиетанкер
 
 
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