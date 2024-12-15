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Россия эвакуировала часть персонала заграничных представительств в Дамаске

Россия эвакуировала часть персонала заграничных представительств в Дамаске - 15.12.2024, ПРАЙМ

Россия эвакуировала часть персонала заграничных представительств в Дамаске

Москва эвакуировала часть персонала российских заграничных представительств в Дамаске. Об этом сказано в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T20:29+0300

2024-12-15T20:29+0300

2024-12-15T20:32+0300

политика

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эвакуация

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Москва эвакуировала часть персонала российских заграничных представительств в Дамаске. Об этом сказано в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России. Отмечается, что 15 декабря в московский аэропорт "Чкаловский" специальным рейсом ВКС России с авиабазы "Хмеймим" был осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске. По данным ведомства, также были эвакуированы сотрудники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии. Работа посольства России в Дамаске продолжается, добавили в ведомстве.

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россия, сирия, мид рф, дамаск, эвакуация