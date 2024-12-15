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"Приносит горе": на Украине оценили поддержку со стороны США

"Приносит горе": на Украине оценили поддержку со стороны США - 15.12.2024, ПРАЙМ

"Приносит горе": на Украине оценили поддержку со стороны США

Американская поддержка принесла Киеву лишь горе и потери, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. | 15.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Американская поддержка принесла Киеву лишь горе и потери, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Вы уже поддержали украинский народ. Мы потеряли территории и почти миллион человек. Ваша поддержка приносит горе", — отметила она.Данный пост Панченко опубликовала в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о поддержке Вашингтоном Сирии.В Пентагоне ранее отметили, что общий объем военной помощи США Киеву за время работы администрации президента США Джо Байдена составил более 62 млрд долларов, а с момента начала СВО сумма достигла 61,4 млрд долларов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, украина, поддержка украины, сво