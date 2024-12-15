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Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе - 15.12.2024, ПРАЙМ
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и создать рабочую группу под руководством вице-премьера Виталия... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T16:09+0300
2024-12-15T16:09+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и создать рабочую группу под руководством вице-премьера Виталия Савельева для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров", — заявил пресс-секретарь главы государства.Также будет создана правительственная рабочая группа, в которую войдут упомянутые члены кабинета министров под руководством вице-премьера Савельева. Рабочая группа будет заниматься организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами
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россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
16:09 15.12.2024
 
Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе

Путин заслушал доклады Куренкова, Савельева и Козлова по ЧП в Керченском проливе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе и создать рабочую группу под руководством вице-премьера Виталия Савельева для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров", — заявил пресс-секретарь главы государства.
Также будет создана правительственная рабочая группа, в которую войдут упомянутые члены кабинета министров под руководством вице-премьера Савельева. Рабочая группа будет заниматься организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами
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