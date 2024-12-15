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Росрыболовство следит за обстановкой в Керченском проливе после ЧП - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Росрыболовство следит за обстановкой в Керченском проливе после ЧП
Росрыболовство следит за обстановкой в Керченском проливе после ЧП - 15.12.2024, ПРАЙМ
Росрыболовство следит за обстановкой в Керченском проливе после ЧП
Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами. После ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба. Об этом заявили | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T22:51+0300
2024-12-15T22:51+0300
происшествия
россия
росрыболовство
керченский пролив
мониторинг
разлив нефтепродуктов
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами. После ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба. Об этом заявили в ведомстве. Отмечается, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Была создана рабочая группа, специалисты направлены на место. "Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам", — сказано в Telegram-канале службы. Также отмечается, что Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП, добавили в ведомстве. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
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россия, росрыболовство, керченский пролив, мониторинг, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, Росрыболовство, Керченский пролив, мониторинг, разлив нефтепродуктов
22:51 15.12.2024
 
Росрыболовство следит за обстановкой в Керченском проливе после ЧП

Росрыболовство следит за обстановкой в Керченском проливе после ЧП с танкерами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдых на побережье Азовского моря
Отдых на побережье Азовского моря - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами. После ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба. Об этом заявили в ведомстве.
Отмечается, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Была создана рабочая группа, специалисты направлены на место.
"Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам", — сказано в Telegram-канале службы.
Также отмечается, что Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП, добавили в ведомстве.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.
По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти 239" приостановили
Вчера, 19:29
 
ПроисшествияРОССИЯРосрыболовствоКерченский проливмониторингразлив нефтепродуктов
 
 
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