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"Отправляйся на передовую". На Западе ответили на слова Рютте о России
"Отправляйся на передовую". На Западе ответили на слова Рютте о России - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Отправляйся на передовую". На Западе ответили на слова Рютте о России
Пользователи социальной сети X осудили генерального секретаря НАТО, Марка Рютте, за его призыв перейти к мышлению военного времени и увеличить оборонный бюджет... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T12:13+0300
2024-12-15T12:13+0300
2024-12-15T12:13+0300
политика
россия
марк рютте
нато
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X осудили генерального секретаря НАТО, Марка Рютте, за его призыв перейти к мышлению военного времени и увеличить оборонный бюджет для противостояния России."Никто не мешает Рютте отправиться на передовую, и остальных бюрократов ЕС он может забрать с собой. Скатертью дорога", — отметил пользователь с ником Оwn rules.Другие комментаторы заметили, что в Европе никто не заинтересован в открытом конфликте с Россией. Кроме того, НАТО была создана с целью поддерживать мир и искать мирные решения конфликтов. Пользователи также отметили, что платят налоги не для того, что бы спонсировать конфликт, который в Европе поддерживают только "умственно отсталые" люди.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия не собирается атаковать страны НАТО, поскольку это бессмысленно. Он отнес запугивание населения западными политиками мнимой российской угрозой к приемам, используемым для отвлечения от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20241204/nato-853321551.html
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россия, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, Марк Рютте, НАТО
"Отправляйся на передовую". На Западе ответили на слова Рютте о России
Пользователи Х резко отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о России
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Пользователи социальной сети X осудили
генерального секретаря НАТО, Марка Рютте, за его призыв перейти к мышлению военного времени и увеличить оборонный бюджет для противостояния России.
"Никто не мешает Рютте отправиться на передовую, и остальных бюрократов ЕС он может забрать с собой. Скатертью дорога", — отметил пользователь с ником Оwn rules.
Другие комментаторы заметили, что в Европе никто не заинтересован в открытом конфликте с Россией. Кроме того, НАТО была создана с целью поддерживать мир и искать мирные решения конфликтов. Пользователи также отметили, что платят налоги не для того, что бы спонсировать конфликт, который в Европе поддерживают только "умственно отсталые" люди.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия не собирается атаковать страны НАТО, поскольку это бессмысленно. Он отнес запугивание населения западными политиками мнимой российской угрозой к приемам, используемым для отвлечения от внутренних проблем.
Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине