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РЖД возобновили движение поездов между Россией и Китаем

РЖД возобновили движение поездов между Россией и Китаем - 15.12.2024, ПРАЙМ

РЖД возобновили движение поездов между Россией и Китаем

Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря 2024 года, после четырех лет перерыва, сообщали РЖД. | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T00:22+0300

2024-12-15T00:22+0300

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря 2024 года, после четырех лет перерыва, сообщали РЖД. Пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД с 15 декабря вводят новый график движения поездов сразу на три года - 2024-2027 годы. С этой же даты возобновляется курсирование международного поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог. Состав будет курсировать ежедневно. Отправление поезда из Суйфэньхэ в 10.00 (время местное), прибытие в Гродеково – в 13.30 (время местное). В обратном направлении отправление в 17.43 (время местное), прибытие – в 17.14 (время местное). Время в пути составляет 1 час 30-31 минуту. Согласно информации на сайте РЖД, которую изучило РИА Новости, в поезде только вагоны с местами для сидения. "Продажа билетов на поезд № 401 Гродеково – Суйфэньхэ производится в билетной кассе пункта продажи Гродеково непосредственно в день отправления поезда. Продажа билетов на поезд № 402 Суйфэньхэ – Гродеково осуществляется на территории Китая", - указано в информации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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