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Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера - 15.12.2024, ПРАЙМ
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера
Таллин ввел санкции против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T14:24+0300
2024-12-15T14:24+0300
2024-12-15T14:24+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Таллин ввел санкции против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. "Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", — написал он на своей странице в соцсети X. Цахкна призвал другие страны Евросоюза реагировать и принимать меры против властей Грузии. В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, в ходе которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта". Она выступает за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность согласно конституции Грузии, призвала к протестам.
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эстония, грузия, ес
Политика, ЭСТОНИЯ, ГРУЗИЯ, ЕС
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера
МИД Эстонии: Таллин ввел санкции против Кобахидзе и других чиновников из Грузии
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Таллин ввел санкции против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", — написал он на своей странице в соцсети X.
Цахкна призвал другие страны Евросоюза реагировать и принимать меры против властей Грузии.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, в ходе которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта". Она выступает за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность согласно конституции Грузии, призвала к протестам.
Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе