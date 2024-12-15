Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера - 15.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241215/sanktsii-853589545.html
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера - 15.12.2024, ПРАЙМ
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера
Таллин ввел санкции против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T14:24+0300
2024-12-15T14:24+0300
политика
эстония
грузия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Таллин ввел санкции против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. "Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", — написал он на своей странице в соцсети X. Цахкна призвал другие страны Евросоюза реагировать и принимать меры против властей Грузии. В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, в ходе которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта". Она выступает за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность согласно конституции Грузии, призвала к протестам.
https://1prime.ru/20241214/gruziya-853574576.html
эстония
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, грузия, ес
Политика, ЭСТОНИЯ, ГРУЗИЯ, ЕС
14:24 15.12.2024
 
Эстония ввела санкции против грузинских чиновников, включая премьера

МИД Эстонии: Таллин ввел санкции против Кобахидзе и других чиновников из Грузии

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Таллин ввел санкции против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", — написал он на своей странице в соцсети X.
Цахкна призвал другие страны Евросоюза реагировать и принимать меры против властей Грузии.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, в ходе которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта". Она выступает за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность согласно конституции Грузии, призвала к протестам.
Тбилиси, Грузия
Майдан в Грузии провалился, заявил премьер страны Кобахидзе
Вчера, 14:52
 
ПолитикаЭСТОНИЯГРУЗИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала