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Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше
Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше - 15.12.2024, ПРАЙМ
Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше
Министр транспорта РФ Роман Старовойт в разговоре с журналистами не исключил, что сроки реализации аэропорта в Шерегеше могут сдвинуться влево, когда выйдет... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T19:12+0300
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КЕМЕРОВО, 15 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт в разговоре с журналистами не исключил, что сроки реализации аэропорта в Шерегеше могут сдвинуться влево, когда выйдет проектно-сметная документация. Ранее сообщалось, что аэропорт "Шерегеш" построят в 2028 году при выполнении сроков проектирования и объемов финансирования. Изначально ввод в эксплуатацию аэропорта "Шерегеш" был запланирован на 2027 год. "Запланировано строительство нового аэропорта в Шерегеше... Сейчас идет полным ходом проектирование нового аэровокзального комплекса… Мы будем смотреть, если проектно-сметная документация выйдет и у нас появится возможность, мы, как говорят, влево сдвинем реализацию этих планов. Это всё будет синхронизировано со строительством новых гостиничных комплексов, о которых нас сегодня коллеги в Кузбассе проинформировали", - сказал министр. Старовойт отметил, что реализовывать проект аэровокзального комплекса будет частный инвестор. Со стороны федерального бюджета будет поддержка в части плоскостных сооружений, взлетно-посадочной полосы, аэронавигационного оборудования. В начале декабря губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что около 30 миллиардов рублей, по предварительным данным, потребуется на строительство аэропорта в Шерегеше.
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россия, кемерово, аэропорт, авиаперевозки
Экономика, РОССИЯ, КЕМЕРОВО, аэропорт, авиаперевозки
Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше
Старовойт: строительство аэропорта в Шерегеше может начаться раньше срока
КЕМЕРОВО, 15 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт в разговоре с журналистами не исключил, что сроки реализации аэропорта в Шерегеше могут сдвинуться влево, когда выйдет проектно-сметная документация.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Шерегеш" построят в 2028 году при выполнении сроков проектирования и объемов финансирования. Изначально ввод в эксплуатацию аэропорта "Шерегеш" был запланирован на 2027 год.
"Запланировано строительство нового аэропорта в Шерегеше... Сейчас идет полным ходом проектирование нового аэровокзального комплекса… Мы будем смотреть, если проектно-сметная документация выйдет и у нас появится возможность, мы, как говорят, влево сдвинем реализацию этих планов. Это всё будет синхронизировано со строительством новых гостиничных комплексов, о которых нас сегодня коллеги в Кузбассе проинформировали", - сказал министр.
Старовойт отметил, что реализовывать проект аэровокзального комплекса будет частный инвестор. Со стороны федерального бюджета будет поддержка в части плоскостных сооружений, взлетно-посадочной полосы, аэронавигационного оборудования.
В начале декабря губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что около 30 миллиардов рублей, по предварительным данным, потребуется на строительство аэропорта в Шерегеше.
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