https://1prime.ru/20241215/sheregesh-853593233.html

Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше

Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше - 15.12.2024, ПРАЙМ

Министр транспорта рассказал о строительстве аэропорта в Шерегеше

Министр транспорта РФ Роман Старовойт в разговоре с журналистами не исключил, что сроки реализации аэропорта в Шерегеше могут сдвинуться влево, когда выйдет... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T19:12+0300

2024-12-15T19:12+0300

2024-12-15T19:12+0300

экономика

россия

кемерово

аэропорт

авиаперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/02/835210211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a3bf7d35ebc1b68c20e678f1ad1cbe7.jpg

КЕМЕРОВО, 15 дек - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Роман Старовойт в разговоре с журналистами не исключил, что сроки реализации аэропорта в Шерегеше могут сдвинуться влево, когда выйдет проектно-сметная документация. Ранее сообщалось, что аэропорт "Шерегеш" построят в 2028 году при выполнении сроков проектирования и объемов финансирования. Изначально ввод в эксплуатацию аэропорта "Шерегеш" был запланирован на 2027 год. "Запланировано строительство нового аэропорта в Шерегеше... Сейчас идет полным ходом проектирование нового аэровокзального комплекса… Мы будем смотреть, если проектно-сметная документация выйдет и у нас появится возможность, мы, как говорят, влево сдвинем реализацию этих планов. Это всё будет синхронизировано со строительством новых гостиничных комплексов, о которых нас сегодня коллеги в Кузбассе проинформировали", - сказал министр. Старовойт отметил, что реализовывать проект аэровокзального комплекса будет частный инвестор. Со стороны федерального бюджета будет поддержка в части плоскостных сооружений, взлетно-посадочной полосы, аэронавигационного оборудования. В начале декабря губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что около 30 миллиардов рублей, по предварительным данным, потребуется на строительство аэропорта в Шерегеше.

https://1prime.ru/20241215/turizm-853585297.html

кемерово

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кемерово, аэропорт, авиаперевозки