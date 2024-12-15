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СМИ назвали русский роман, который стал источником вдохновения Си Цзиньпина - 15.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали русский роман, который стал источником вдохновения Си Цзиньпина
СМИ назвали русский роман, который стал источником вдохновения Си Цзиньпина - 15.12.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали русский роман, который стал источником вдохновения Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?". На данное произведение китайский лидер сослался в ходе... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T22:13+0300
2024-12-15T22:14+0300
политика
китай
си цзиньпин
new york times
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?". На данное произведение китайский лидер сослался в ходе саммита БРИКС в Казани. Об этом пишет американское издание New York Times. Отмечается, что Си Цзиньпин прочитал книгу еще будучи подростком. Авторы публикации утверждают, что китайский лидер "часто обращается к историческим и литературным традициям России". Они считают, что отсылка к роману Николая Чернышевского говорит о его намерении "объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью". В материале NYT говорится, что "неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения", дает представление об образе мыслей Си Цзиньпина, который готовится проверить приверженность победившего на выборах в США Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с Вашингтоном. Также отмечается, в романе Си Цзиньпина привлек один из героев — Рахметов, "который в 16 лет восстает против своего властного отца, укрепляет свое тело тяжелым физическим трудом и переезжает в Санкт-Петербург, где его вербуют в подпольную группу, и он перерождается в "необыкновенного человека" — окончательного революционера". Авторы публикации утверждают, что Си Цзиньпин был "шокирован" аскетическим образом жизни Рахметова, но счел его идеальным для закалки воли",. Кроме того, в материале говорится, что китайский лидер однажды заявил, что следует примеру Рахметова: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом на улице под дождем и снегом.
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китай, си цзиньпин, new york times
Политика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, New York Times
22:13 15.12.2024 (обновлено: 22:14 15.12.2024)
 
СМИ назвали русский роман, который стал источником вдохновения Си Цзиньпина

NYT: Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Чернышевского "Что делать?"

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновился героем русского романа Николая Чернышевского "Что делать?". На данное произведение китайский лидер сослался в ходе саммита БРИКС в Казани. Об этом пишет американское издание New York Times.
Отмечается, что Си Цзиньпин прочитал книгу еще будучи подростком. Авторы публикации утверждают, что китайский лидер "часто обращается к историческим и литературным традициям России". Они считают, что отсылка к роману Николая Чернышевского говорит о его намерении "объединить развивающийся мир для усиления борьбы с американской властью".
В материале NYT говорится, что "неизвестный и радикальный роман, на который китайский лидер сослался как на источник вдохновения", дает представление об образе мыслей Си Цзиньпина, который готовится проверить приверженность победившего на выборах в США Дональда Трампа институтам и объединениям, лежащим в основе порядка во главе с Вашингтоном.
Также отмечается, в романе Си Цзиньпина привлек один из героев — Рахметов, "который в 16 лет восстает против своего властного отца, укрепляет свое тело тяжелым физическим трудом и переезжает в Санкт-Петербург, где его вербуют в подпольную группу, и он перерождается в "необыкновенного человека" — окончательного революционера".
Авторы публикации утверждают, что Си Цзиньпин был "шокирован" аскетическим образом жизни Рахметова, но счел его идеальным для закалки воли",.
Кроме того, в материале говорится, что китайский лидер однажды заявил, что следует примеру Рахметова: спит без матраса, принимает холодный душ и занимается спортом на улице под дождем и снегом.
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