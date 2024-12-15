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Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского
Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского - 15.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского
Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T13:48+0300
2024-12-15T13:48+0300
2024-12-15T13:48+0300
политика
венгрия
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БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Премьер-министр Орбан более часа говорил по телефону с президентом России (Владимиром) Путиным", — отметил глава ведомства.По словам Сийярто, обратился к украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, однако получил "некультурный отказ".Он выразил сожаление, что украинская сторона отказала в этом запросе и отметил, что такой отказ является редким случаем в дипломатии.
https://1prime.ru/20241212/vengriya-853536160.html
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венгрия, петер сийярто, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, УКРАИНА
Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского
Сийярто получил "некультурный отказ" на запрос о разговоре Орбана и Зеленского
БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Премьер-министр Орбан более часа говорил по телефону с президентом России (Владимиром) Путиным", — отметил глава ведомства.
По словам Сийярто, обратился к украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, однако получил "некультурный отказ".
Он выразил сожаление, что украинская сторона отказала в этом запросе и отметил, что такой отказ является редким случаем в дипломатии.
Венгрия продолжит покупать газ у Турции, заявил Сийярто