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Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского - 15.12.2024, ПРАЙМ

Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T13:48+0300

2024-12-15T13:48+0300

2024-12-15T13:48+0300

политика

венгрия

петер сийярто

украина

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БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Премьер-министр Орбан более часа говорил по телефону с президентом России (Владимиром) Путиным", — отметил глава ведомства.По словам Сийярто, обратился к украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, однако получил "некультурный отказ".Он выразил сожаление, что украинская сторона отказала в этом запросе и отметил, что такой отказ является редким случаем в дипломатии.

https://1prime.ru/20241212/vengriya-853536160.html

венгрия

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венгрия, петер сийярто, украина