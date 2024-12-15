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Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского
Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского - 15.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского
Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T13:48+0300
2024-12-15T13:48+0300
политика
венгрия
петер сийярто
украина
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БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Премьер-министр Орбан более часа говорил по телефону с президентом России (Владимиром) Путиным", — отметил глава ведомства.По словам Сийярто, обратился к украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, однако получил "некультурный отказ".Он выразил сожаление, что украинская сторона отказала в этом запросе и отметил, что такой отказ является редким случаем в дипломатии.
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венгрия, петер сийярто, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, УКРАИНА
13:48 15.12.2024
 
Сийярто получил отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

Сийярто получил "некультурный отказ" на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 15 дек - ПРАЙМ. Венгерская сторона запросила у Украины возможность для телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила отказ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Премьер-министр Орбан более часа говорил по телефону с президентом России (Владимиром) Путиным", — отметил глава ведомства.
По словам Сийярто, обратился к украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, однако получил "некультурный отказ".
Он выразил сожаление, что украинская сторона отказала в этом запросе и отметил, что такой отказ является редким случаем в дипломатии.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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ПолитикаВЕНГРИЯПетер СийяртоУКРАИНА
 
 
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