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Следователи возбудили уголовные дела по факту крушения судов в Черном море

Следователи возбудили уголовные дела по факту крушения судов в Черном море - 15.12.2024, ПРАЙМ

Следователи возбудили уголовные дела по факту крушения судов в Черном море

Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. К месту происшествия выдвинулась следственная группа. Об этом... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T14:30+0300

2024-12-15T14:30+0300

2024-12-15T14:32+0300

происшествия

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танкер

разлив нефти

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. К месту происшествия выдвинулась следственная группа. Об этом сообщили агентству РИА Новости в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Отмечается, что Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате которого 15 декабря в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты. В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий. Следствие даст оценку действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств, сказано в сообщении. По данным ведомства, информация по потерпевшим уточняется.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщало, что танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.

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россия, крым, черное море, ск рф, керченский пролив, танкер, разлив нефти