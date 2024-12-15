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Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе
Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе - 15.12.2024, ПРАЙМ
Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе
Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, говорится в сообщении... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T13:21+0300
2024-12-15T13:36+0300
происшествия
россия
крым
танкер
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, говорится в сообщении регионального управления МЧС."Еще один танкер "ВОЛГА-НЕФТЬ 239" получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется", — отмечается в заявлении ведомства.Государственная инспекция по маломерным судам, пожарно-спасательный отряд и специальный морской отряд ранее отправились на помощь судну "Волгонефть 212", которое потерпело бедствие в Керченском проливе.
https://1prime.ru/20241215/mchs-853588124.html
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россия, крым, танкер
Происшествия, РОССИЯ, КРЫМ, танкер
13:21 15.12.2024 (обновлено: 13:36 15.12.2024)
 
Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе

В Керченском проливе получил повреждение еще один танкер с 14 членами экипажа

© РИА Новости . Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" | Перейти в медиабанкПоследствия столкновения турецкого сухогруза с опорой временного моста в Керченском проливе
Последствия столкновения турецкого сухогруза с опорой временного моста в Керченском проливе - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань"
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
"Еще один танкер "ВОЛГА-НЕФТЬ 239" получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется", — отмечается в заявлении ведомства.
Государственная инспекция по маломерным судам, пожарно-спасательный отряд и специальный морской отряд ранее отправились на помощь судну "Волгонефть 212", которое потерпело бедствие в Керченском проливе.
#Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212"
12:59
 
ПроисшествияРОССИЯКРЫМтанкер
 
 
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