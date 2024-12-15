https://1prime.ru/20241215/tanker-853588658.html

Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе

Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе - 15.12.2024, ПРАЙМ

Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе

Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, говорится в сообщении... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T13:21+0300

2024-12-15T13:21+0300

2024-12-15T13:36+0300

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами, говорится в сообщении регионального управления МЧС."Еще один танкер "ВОЛГА-НЕФТЬ 239" получил повреждение в Керченском проливе. На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется", — отмечается в заявлении ведомства.Государственная инспекция по маломерным судам, пожарно-спасательный отряд и специальный морской отряд ранее отправились на помощь судну "Волгонефть 212", которое потерпело бедствие в Керченском проливе.

https://1prime.ru/20241215/mchs-853588124.html

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россия, крым, танкер