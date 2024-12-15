https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань - 15.12.2024, ПРАЙМ
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, планируется провести эвакуацию экипажа. Об этом сообщила... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T17:15+0300
2024-12-15T17:15+0300
2024-12-15T17:30+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, планируется провести эвакуацию экипажа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что экипаж в составе 14 человек находится на судне, связь с ними поддерживается. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
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Происшествия, РОССИЯ, Черное море, Тамань, танкер
Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань
Второй поврежденный танкер сел на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, планируется провести эвакуацию экипажа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что экипаж в составе 14 человек находится на судне, связь с ними поддерживается.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.
По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.
Мишустин поручил создать рабочую группу в связи с ЧП с танкерами