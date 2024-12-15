https://1prime.ru/20241215/tanker-853591991.html

Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань

Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань - 15.12.2024, ПРАЙМ

Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в районе порта Тамань

Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, планируется провести эвакуацию экипажа. Об этом сообщила... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T17:15+0300

2024-12-15T17:15+0300

2024-12-15T17:30+0300

происшествия

россия

черное море

тамань

танкер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0f/853592283_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_c0e26325aa38931f641a18886a9a11e1.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Второй поврежденный танкер после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, планируется провести эвакуацию экипажа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Отмечается, что экипаж в составе 14 человек находится на судне, связь с ними поддерживается. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.

https://1prime.ru/20241215/mishustin-853591826.html

черное море

тамань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, черное море, тамань, танкер