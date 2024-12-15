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Президент Словакии допустил отказ Украины от ряда территорий ради мира

Президент Словакии допустил отказ Украины от ряда территорий ради мира - 15.12.2024, ПРАЙМ

Президент Словакии допустил отказ Украины от ряда территорий ради мира

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо сделать территориальные уступки. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире STVR... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T16:46+0300

2024-12-15T16:46+0300

2024-12-15T16:52+0300

политика

словакия

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территории

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БРАТИСЛАВА, 15 дек - ПРАЙМ. Для урегулирования конфликта на Украине необходимо сделать территориальные уступки. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио)."Если вы говорите о мире, я думаю, что нужно быть реалистом, уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины",— заметил президент.По словам Пеллегрини, эта позиция основана на информации о развитии конфликта, которую он получает ежедневно. Президент Словакии также призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров как можно скорее.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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словакия, украина, территории