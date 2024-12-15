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Новак ожидает снижения добычи угля в России по итогам 2024 года
Новак ожидает снижения добычи угля в России по итогам 2024 года - 15.12.2024, ПРАЙМ
Новак ожидает снижения добычи угля в России по итогам 2024 года
Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T18:20+0300
2024-12-15T18:20+0300
2024-12-15T18:36+0300
экономика
россия
александр новак
добыча угля
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В целом могу сказать, что уровень добычи (угля - ред.) в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель", - сказал Новак журналистам.Вице-премьер уточнил, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 миллиона тонн, что соответствует показателям 2023 года."У нас будет увеличиваться (поставка угля - ред.) для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт", - добавил он.
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россия, александр новак, добыча угля
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, добыча угля
Новак ожидает снижения добычи угля в России по итогам 2024 года
Новак: добыча угля в РФ в 2024 году будет ниже на 1% по сравнению с 2023 годом
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом могу сказать, что уровень добычи (угля - ред.) в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель", - сказал Новак журналистам.
Вице-премьер уточнил, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 миллиона тонн, что соответствует показателям 2023 года.
"У нас будет увеличиваться (поставка угля - ред.) для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт", - добавил он.
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ