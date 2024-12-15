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Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС - 15.12.2024, ПРАЙМ
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Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС
Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС - 15.12.2024, ПРАЙМ
Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС
Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии в воскресенье запросила импорт электроэнергии объемом более 20 тысяч МВт в час у соседних стран, сообщает... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T13:06+0300
2024-12-15T13:06+0300
энергетика
украина
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии в воскресенье запросила импорт электроэнергии объемом более 20 тысяч МВт в час у соседних стран, сообщает минэнерго страны. "... Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений... На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20 800 МВт.ч и мощностью 1151 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, уточняется, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт. В минэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением стабильного энергоснабжения. Министерство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины, а потребителей рационально использовать электроэнергию. Министр энергетики страны Герман Галущенко 13 декабря сообщал о массированных ракетных ударах по объектам энергосистемы Украины. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
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украина
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украина
Энергетика, УКРАИНА
13:06 15.12.2024
 
Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС

Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС на фоне почасовых отключений

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии в воскресенье запросила импорт электроэнергии объемом более 20 тысяч МВт в час у соседних стран, сообщает минэнерго страны.
"... Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений... На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20 800 МВт.ч и мощностью 1151 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, уточняется, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.
В минэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением стабильного энергоснабжения. Министерство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины, а потребителей рационально использовать электроэнергию.
Министр энергетики страны Герман Галущенко 13 декабря сообщал о массированных ракетных ударах по объектам энергосистемы Украины.
В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
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