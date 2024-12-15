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На Украине введут новые унифицированные графики отключений света - 15.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине введут новые унифицированные графики отключений света
На Украине введут новые унифицированные графики отключений света - 15.12.2024, ПРАЙМ
На Украине введут новые унифицированные графики отключений света
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с понедельника, 16 декабря, новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T13:07+0300
2024-12-15T13:08+0300
энергетика
украина
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с понедельника, 16 декабря, новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны, сообщил в воскресенье генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. Согласно его данным, в новых графиках все шесть групп отключений электричества теперь будут разделены на 12 подгрупп, что позволит энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу. Как отметили в ДТЭК, новые унифицированные графики отключений света станут едиными для всех регионов страны и начнут действовать с ближайшего понедельника. "Новый подход позволяет обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих версиях графиков", — отметил он в социальных сетях.Он добавил, что также изменится основное временное распределение - вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах. Теперь подход становится более гибким в вопросе количества отключенных потребителей, резюмировал он.
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украина
Энергетика, УКРАИНА
13:07 15.12.2024 (обновлено: 13:08 15.12.2024)
 
На Украине введут новые унифицированные графики отключений света

Коваленко: на Украине введут новые унифицированные графики отключений света

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" введет с понедельника, 16 декабря, новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всем регионам страны, сообщил в воскресенье генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Согласно его данным, в новых графиках все шесть групп отключений электричества теперь будут разделены на 12 подгрупп, что позволит энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу. Как отметили в ДТЭК, новые унифицированные графики отключений света станут едиными для всех регионов страны и начнут действовать с ближайшего понедельника.
"Новый подход позволяет обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих версиях графиков", — отметил он в социальных сетях.
Он добавил, что также изменится основное временное распределение - вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах. Теперь подход становится более гибким в вопросе количества отключенных потребителей, резюмировал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
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ЭнергетикаУКРАИНА
 
 
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