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"Лишь уловка". Бывший морпех раскрыл новый план США по Украине - 15.12.2024, ПРАЙМ
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"Лишь уловка". Бывший морпех раскрыл новый план США по Украине
"Лишь уловка". Бывший морпех раскрыл новый план США по Украине - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Лишь уловка". Бывший морпех раскрыл новый план США по Украине
Заморозка конфликта на Украине даст возможность Вашингтону перегруппироваться и ударить по новому, отметил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong экс-морпех... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T15:05+0300
2024-12-15T15:05+0300
политика
сша
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Заморозка конфликта на Украине даст возможность Вашингтону перегруппироваться и ударить по новому, отметил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong экс-морпех армии США Брайан Берлетик."Когда они говорят о замораживании конфликта &lt;…&gt; на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы только что видели в Сирии", — подчеркнул эксперт.Берлетик также заметил, что США стремятся подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем, включая противостояние с Россией, Китаем и Ираном.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша, запад, украина
Политика, США, ЗАПАД, УКРАИНА
15:05 15.12.2024
 
"Лишь уловка". Бывший морпех раскрыл новый план США по Украине

Берлетик: США используют заморозку конфликта на Украине для перегруппировки

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Заморозка конфликта на Украине даст возможность Вашингтону перегруппироваться и ударить по новому, отметил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong экс-морпех армии США Брайан Берлетик.
"Когда они говорят о замораживании конфликта <…> на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы только что видели в Сирии", — подчеркнул эксперт.
Берлетик также заметил, что США стремятся подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем, включая противостояние с Россией, Китаем и Ираном.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
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